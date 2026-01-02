我是廣告 請繼續往下閱讀

加油族先別急著加油！由於國際主要能源機構預期石油市場供過於求、美元止跌回升，國際油價下跌，預估下週一（5日）凌晨0時起，汽柴油不調整或調降0.1元。參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升26.7至26.8元、95無鉛汽油每公升28.2至28.3元、98無鉛汽油每公升30.2至30.3元、超級柴油每公升25.2至25.1元。累算至1月1日之7D3B週均價為61.82美元，較上週（62.29美元）下跌0.47美元。本週新臺幣兌美元匯率為31.439元，較上週（31.492元）升值0.053元。依浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞洲鄰近國家最低價及平穩措施的條件下，與本週參考零售價格相比，預估下週汽油零售價調降0.1元，柴油調降0.1元。實際調整金額請於週日（4日）中午12時詳見台灣中油全球資訊網暨經濟部網站。