中共封鎖台灣軍演，海洋委員會主委管碧玲卻被爆料，台海緊張之際，還與大票海巡官員31日中午跑到高雄「晶綺盛宴」孔雀紅寶廳大啖美食。管碧玲1日上午為此致歉，晚上9點二度為此事致歉。國民黨立院黨團今（2）日開記者會，要求管碧玲負起政治責任，不應僅透過臉書發文表態，而應展現政務官應有的擔當，主動請辭下台。同時，黨團也要求行政院與海巡署對外說明，軍演期間海巡高層餐敘是否造成指揮體系出現真空，以及相關應變是否確實到位。黨團首席副書記長林沛祥指出，中共於去年12月30日進行實彈軍演，劃設演訓區，直接影響台灣周邊海域安全、航行自由及漁民與商船安全，國際社會高度關注。我國民眾也在觀察政府作為，卻看到負責海域安全的最高主管機關主委，選擇在此時與部屬聚餐，令人難以理解。林沛祥強調，海委會主委職責包括海域安全維護、海巡勤務調度、風險評估與跨部會整合，軍演期間理應坐鎮指揮中心。他質疑，外界未見海委會清楚說明軍演影響，也未看到對漁民與航運的即時風險提醒，更未見主委親自穩定第一線士氣。國民黨團並提出三項要求，包括嚴正譴責管碧玲在軍演期間輕忽職責、要求行政院與海委會對外說明並負起政治責任，以及要求管碧玲公開交代軍演期間的實際應變作為與是否出現指揮真空。黨團重申，人民不安的來源，並非敵方軍演，而是政府高層的麻木與鬆懈。