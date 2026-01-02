我是廣告 請繼續往下閱讀

台股今年首個交易日收紅盤，大展元月行情，從29000點起跑，上漲近400點，大漲386.21點，收29,349.81點，站上週線，寫下收盤新高價，成交量高達6488億元。權王台積電也大漲35元，收新高價1585元，同樣寫下新猷。台積電今日大漲，收1585元，貢獻大盤近280點；台達電上漲32元、收995元；聯發科上漲40元，收1470元；鴻海上漲1.5元，收232元。成交量前十大分別為群創、華邦電、力積電、可寧衛*、友達、旺宏、南亞科、南亞、緯創、元大台灣50。面板雙虎大回神，群創盤中黑翻紅，漲逾半根，收18.1元；友達走勢相近，漲0.34元，收12.6元。廢棄物處理大廠可寧衛，上漲0.95元，收32.5元，為股票分拆後新紀錄。記憶體族群中，華邦電、旺宏都收漲停價，分別為90.8元、43.35元；力積電也漲逾半根，收42.1元；南亞科漲逾7%、站上200元關卡，收207元。另，PCB相關，金居出關後，強漲近半根，盤中一度寫歷史新高，在觸及300元價位後漲幅縮小，收290元。而富喬成交量高居上櫃最大，但下跌3.7元，收90.7元。南亞下跌半根，收57元。電子通路方土昶在去年年末經歷連拉4根漲停後，今成交量大，上漲4%，收33.45元。另，川湖重挫290元，收3460元；智邦下40元，收1145元。台股盤中熱絡上市櫃合計46檔漲停，包含益登、晶豪科、日電貿、光頡、鈺創、九豪等；僅沛爾生醫-創1檔跌停。