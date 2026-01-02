我是廣告 請繼續往下閱讀

去年季後未獲富邦悍將續約的27歲捕手魏全，昨（1）日深夜於社群平台Instagram正式發布退休宣言，為長達20年的棒球生涯劃下句點。魏全感性表示，這條路雖然不簡單，但他始終懷抱感謝，未來將帶著棒球教會他的韌性，邁向人生的另一階段。值得一提的是，魏全的啦啦隊女友卉妮，也在留言區暖心力挺：「黃金到哪都會發光。」魏全的職棒之路走的曲折，他在2019年選秀會上於第28輪才被味全龍選中，是當年的「選秀最後一人」。由於姓名讀音與球隊母企業完全相同，曾一度引發球迷熱烈討論。儘管職棒初期長期待在二軍磨練，直到2022年才迎來一軍首秀，但他始終保持著不放棄的精神。2024年季後，魏全遭到味全龍戰力外，隨後於2025年初獲得富邦悍將延攬，成功延續職棒生涯。雖然在悍將僅出賽9場，打擊 0.143，但他在去年10月的一場經典戰役，卻成為球迷心中永恆的記憶。魏全職業生涯最具代表性的時刻，莫過於2025年10月1日對戰中信兄弟的硬仗。當時他在延長賽10局下半、球隊落後2分的絕境下，擊出「石破天驚」的左外野追平二壘安打，不僅助隊續命，更直接阻礙了兄弟在該場比賽拋下下半季封王的彩帶。那場比賽悍將最終逆轉勝出，魏全也憑藉此神來一筆，獲選為生涯首座單場MVP。魏全在引退文中提到：「從國小到現在的棒球路也20年了，這條路上一直都不簡單，但我覺得一切都很值得。」他坦言，經過評估後決定讓自己好好休息，並向前東家教練、隊友以及多年支持他的球迷致謝。「很抱歉沒能再繼續在這個環境跟你們一起努力，但絕不後悔走過這麼多年的球場時光。」面對未來，魏全抱持開放態度，表示相信這一切都是學習過程，「也許有天還會用不一樣的身分走回棒球道路上」。他也特別感謝家人與好友在低潮時的陪伴，讓他能帶著這些養分，往另一階段持續努力。貼文一出，引來許多隊友與球迷的祝福。而身為魏全另一半的樂天桃猿啦啦隊（Rakuten Girls）成員涂卉妮，也在留言區暖心力挺：「黃金到哪都會發光」。隨著魏全轉身告別球場，這位曾在關鍵時刻逆天改命的悍將捕手，在新的一年也要開啟球員生涯之外的全新篇章。