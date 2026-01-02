2026年到來，各大樂園紛紛推出新優惠，例如義大遊樂世界宣告新設施「魔幻空間」正式啟用，且1月4日前推出「第2人只要15元」。劍湖山世界更推出對車牌號碼，對中1碼門票下殺499元，對中2碼(含)以上299元。《NOWNEWS今日新聞》整理5大樂園2026年元月最新優惠，詳細資訊一次看。
📍義大遊樂世界：
義大遊樂世界今（2）日宣布，斥資新台幣7000萬元，耗時18個月，百人團隊打造的全新沉浸式設施「魔幻空間-亞特蘭提斯勇者啟航」正式啟用，結合電影等級視覺特效、多感官回饋與即時互動，打造五面投影環繞場域，全面包圍遊客感官。
義大遊樂世界並提到，「魔幻空間」採用與熱門3A大作如《艾爾登法環》、《黑神話：悟空》、《駭客任務.覺醒》等相同的Unreal Engine 5引擎，將重現史詩級冒險，踏入劇場後，被來自前、後、左、右、地面等5面投影瞬間包圍，同步聲光特效、多層次感官刺激，讓故事從平面躍升為「親身體驗」的震撼娛樂，是Unreal Engine 5與AIGC的完美融合。
即將在跨年黃金檔期亮相的「魔幻空間」，義大遊樂世界特別以古希臘神話為背景，設計原創IP故事，遊客將跟隨探險家Taliya潛入「遺落之海」，在失落的亞特蘭蒂斯文明中穿梭，不同於以往被動觀看，遊客將在設施中體驗「遠征場景推移的包覆感 」與「深海壓迫感」。
義大遊樂世界更於即日起至1月4日，推出第二人購票只要15元，需搭配乙名購買1080元全票。
📍劍湖山世界：
即日起至2026年1月23日，劍湖山世界推出車牌號碼有「5、6、7、8」對中1碼門票下殺499元，對中2碼(含)以上299元。同一號碼不重複列入計算（例如車牌號碼5523對中1碼、5566對中2碼）。
劍湖山提醒，每輛機車至多優惠2人，汽車至多優惠4人，購票時憑當日停車發票與優惠憑證，且乘客須與司機或騎士本人同時入園方享優惠。
📍六福村：
即日起至2026年2月13日，六福村推出憑大專院校學生證於現場購票享優惠價599元，限本人及本國人適用；在職專班、空中大學、社會大學、碩博士不適用。
📍九族文化村：
即日起至2026年2月6日，只要憑學生證到九族文化村享優惠價680元。非纜車維護日皆贈日月潭纜車來回無限搭乘。
📍遠雄海洋公園：
花蓮遠雄海洋公園推新優惠，即日起至1月31日，凡1月壽星，大人憑身分證、小孩憑健保卡驗證，享590元優惠入園，同行親友享699元 (至多4名)。
資訊來源：義大遊樂世界、劍湖山世界、九族文化村、六福村、花蓮遠雄海洋公園
