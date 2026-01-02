A-Lin、張惠妹（阿妹）等多位歌手，上個月31日齊聚台東跨年，由於特意不安排主持人，控場的A-Lin、張惠妹全場金句連發，笑哏不斷，完全沒有冷場，尤其A-Lin翻玩〈娜魯灣情歌〉，唱出「娜魯one、娜魯two、娜魯three，娜魯7-11」的橋段太爆笑，變成網路迷因，對此，原唱、創作人大山（于立成）發文笑說：「版稅可以多收一些！」大批歌迷則朝聖原曲。
A-Lin唱「娜魯one」有原曲 創作者搞笑要收版稅
二重唱團體「山風點伙」成員、原住民歌手「大山」于立成（古勒勒．瑪達拉俄）2005年發表的歌曲〈一家人〉中，歌詞寫道「那魯one、那魯two，那魯three four five，一起高聲唱，快樂似天堂」、「那魯one、那魯two，那魯three four five，做朋友不難 因為我們都是一家人」。
雖然A-Lin在跨年舞台只唱到「娜魯three」，不過該曲的詞曲創作人、原唱大山搞笑地在IG發文：「雖然我不知道她（A-Lin）是不是因為聽到這首歌，但然有人提起，那我的版稅是不是可以借她多收一些！」還透露這首歌發行時剛好是A-Lin出道那一年。
惡搞改編〈娜魯灣情歌〉 A-Lin「娜魯7-11」成迷因
台東跨年夜當晚，阿妹和A-Lin因為要等音控人員準備，兩人與多位歌手在台上清唱、聊天，這時台下有觀眾點阿妹唱〈娜魯灣情歌〉，沒想到，阿妹還沒唱，A-Lin搶先即興高唱「娜魯one、娜魯two...娜魯three，娜魯7-11」，她還虧觀眾沒投硬幣不能用點唱機，要對方去換零錢，笑翻一票網友。
不少網友到大山〈一家人〉的MV下留言朝聖：「A-Lin 娜魯7-11太強了」、「他（大山）一定猜不到，這首歌10年後湧進許多留言」、「應該改成娜魯7-11再出一版」、「A-Lin叫我來的！好好聽喔」、「還以為是A-Lin即興唱的，原來真的有這首歌！」
資料來源：大山-于立成IG
