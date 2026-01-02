我是廣告 請繼續往下閱讀

去（2025）年12月19日北捷發生隨機傷人事件，見義勇為、捨己救人的余家昶不幸身亡，其告別式將於1月3日舉行。台北捷運公司配合告別式籌辦作業，於台北車站B1層暫設的悼念牆，已於2日中午12時截止民眾現場獻花與留言，不少民眾把握元旦連假最後時段前來緬懷，向這位擋刀救人的英雄致意。悼念牆設置期間，民眾陸續前來擺放花束、寫下卡片，低聲默念祝禱，也有人雙手合十致哀。除現場留言外，北捷亦設置QR Code供民眾進行線上留言，線上平台將持續開放至告別式結束，讓無法親赴現場的民眾也能表達哀思。台北捷運公司表示，悼念牆設置期間，車站人員每日於收班後，分區將民眾張貼或放置的留言貼、卡片逐一取下、製版，並進行掃描與拍照保存，累計共整理約590張A4紙卡。這些卡片將連同現場花束，於2日下午由告別式籌辦單位派員運送至告別式會場，作為前置布置使用。至於民眾留置於現場的食品與飲料，考量食品安全因素，將由北捷統一代為銷毀。北捷也指出，相關物品的處理方式，皆事前與余家昶家屬充分溝通，並依照家屬意願辦理。家屬同時轉達，希望社會大眾能尊重其低調送行、保有隱私、不對外曝光的心願。另方面，針對19日北捷隨機傷人事件，專案小組已完成初步調查。警方針對凶嫌張文的求學、服役及工作經歷進行全面蒐證，初步排除其曾遭霸凌的可能性，研判案件動機較可能與家庭因素有關，包括自我期許壓力過高卻無法達成，最終釀成悲劇，相關細節仍待進一步釐清。北捷悼念牆已於2日中午起進行整理作業，並於當日下午全數完成清理與交接。儘管悼念牆功成身退，余家昶在危急時刻挺身而出的身影，仍深深留在民眾心中。