曾因職棒假球案入獄的嘉義縣無黨籍議員「雨刷」蔡政宜，與中國籍妻子唐斯蓉涉嫌225億元跨境洗錢案，2025年8月31日，蔡政宜在桃園機場準備搭機前往越南時被檢警攔截拘提，認定其涉有重嫌，訊後羈押禁見，而唐女則潛逃出境遭通緝。全案橋頭地檢署去年12月29日偵結，依涉犯組織犯罪防制條例、洗錢防制法等罪嫌，起訴蔡政宜具體並向法院求刑10年。橋頭地院訊後諭知蔡3000萬交保，限制住居、限制出境及出海，並配戴電子監控設備，檢方不服提起抗告，不過，值得一提的是，檢警在兩人家中查扣的85顆名牌包當中，竟有8成是假貨，就連勞力士名錶也有一隻是假的。檢方調查發現，蔡政宜自2021年起開始籌組非法洗錢集團，並與妻子唐斯蓉共同擔任核心指揮官，統籌管理旗下的洗錢水房成員，除了在高雄市境內架設多達七處祕密據點外，更將勢力擴張至馬來西亞及越南等國。蔡政宜夫婦涉嫌利用大量人頭帳戶與自動化電腦程式，專門為泰國地區的不明賭博網站提供資金代收代付服務，透過數位化手段協助不法賭資進行轉帳與匯兌，藉此掩蓋資金來源並從中牟利。為了執行大規模非法金流作業，蔡政宜夫婦指示幹部蒐集並取得大量泰國金融機構的人頭帳戶。隨後，他們指揮水房內部的客服人員，在各個據點操作已綁定泰國人頭帳戶的手機，並依照賭博網站的需求，利用後台系統開發的「自動化腳本」進行作業。快速處理賭客入金、出金與層轉賭資，徹底掩飾金流去向，規避查緝。經查，該洗錢集團自2021年起至檢警查獲為止，已協助賭博網站洗錢高達泰銖242億元（約新臺幣225億），並從中獲取泰銖2億多元（約新臺幣1億9987多萬）之不法利益。檢方還扣押蔡政宜、唐斯蓉夫婦持有之愛馬仕、香奈兒精品包85個、勞力士名錶3支，以及價值1.7億元的不動產及現金。檢警進一步鑑定後發現，這批原本看似價值不斐的名牌物資，竟然混雜了大量贗品。在查扣的85件名牌包當中，高達8成均為假貨，不過其中一個愛馬仕藍色小提包卻極其珍稀，市值高達新台幣100萬元。除了包款之外，查扣的3支勞力士名錶也出現類似情形。其中兩支分別為「水鬼」及「天行者」系列，每支市價約新台幣50萬元，鑑定確認為真品，但剩下的另一支勞力士則被判定為假貨。蔡政宜於2025年8月31日在桃園機場準備出境前往越南胡志明市時被檢警拘提到案。橋頭地檢署經過複訊後認定，蔡政宜涉犯《洗錢防制法》等罪嫌重大，且有逃亡、湮滅證據或勾串共犯之虞，向法院聲請羈押禁見，高雄地院合議庭裁准。全案12月29日偵結，檢方依組織犯罪及洗錢等罪嫌起訴蔡政宜等5人，並對唐女等7人發布通緝，針對蔡政宜更具體求處10年重刑。全案移審橋頭地院審理後，法官諭知蔡政宜3000萬交保，限制住居、限制出境、出海、電子監控，家屬花約了約4個小時終於籌夠錢，經安裝電子腳環等手續後獲釋。不過，檢方認為蔡有逃亡之虞於12月31日下午，向高雄高分院提起抗告，要求撤銷交保改羈押。