中研院現任院長廖俊智任期即將在今年6月20日屆滿，中研院依規定舉行院長遴選，中間一度引發立委擔憂原先是遴選小組副召集人的前副總統陳建仁變成是候選人，擔憂「裁判變球員」，但最終仍獲總統任命，擔任中研院第13任院長。中研院依「中央研究院院長遴選辦法」相關規定，去年6月組成獨立運作的院長遴選委員會，由前院長李遠哲擔任召集人、陳建仁擔任副召集人，進行遴選事宜。然而，立委柯志恩日前質詢時關切，陳建仁請辭副召集人，若是變成候選人，恐怕裁判變球員、提前知道面試提名，會對其他候選人不公平。當時遴選委員會發言人、生醫所所長陳儀莊表示，資料都是公開的，並且向院長提出的問題都是之後決定的，沒有不公平問題。去年12月13日第25屆評議會第5次會議，依法選出排序前3名之院長候選人，呈請總統遴選；新任院長於115年1月2日獲總統任命。陳建仁為87年當選中研院院士，為中研院基因體研究中心特聘研究員，也曾獲選世界科學院院士、美國國家科學院國際院士及梵諦岡宗座科學院院士等重要獎項。陳建仁是國際知名的烏腳病與慢性砷中毒研究專家，所訂立的飲水中砷含量的標準全世界受惠、B型肝炎與肝癌的研究成為全球臨床指引，對世界公共衛生發展貢獻卓著。他畢業於台灣大學動物學系，為美國約翰霍普金斯大學流行病學博士。100年至104年間，出任中研院副院長，協助推動院務發展與跨領域研究。現任院長廖俊智任內致力在制度革新，以創造頂尖研究的環境，並在院內大力推動量子科技，淨零科技、及防疫科技，以解決社會關鍵問題為己任，更積極延攬海外卓越學者，並創造各項獎勵制度以培育年輕學子及人才。