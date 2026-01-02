我是廣告 請繼續往下閱讀

▲NEXZ成員Yu（左起）、Haru、So Geon、Tomoya、Yuki、Hyui、Seita新的一年首秀獻給台灣。（圖／藝尚）

JYP最暖前輩Stray Kids Felix一句話感動NEXZ

NEXZ來台參加AAA 台灣美食印象深刻

NEXZ是誰？JYP打造的日本男團

JYP娛樂新世代男團NEXZ來台舉辦演出，今（2）日接受媒體聯訪，成員不只分享首次在台北表演的心情，還意外曝光來自Stray Kids前輩Felix的暖心提點，加上AAA頒獎典禮時TOMOYA自掏腰包戴假髮防爆雷的幕後秘辛，從前輩關照到團內日常，全被一次說清楚，也讓粉絲看見舞台之外更真實的NEXZ。NEXZ這趟來台，提到《出差十五夜》JYP家族篇，Haru透露節目沒播出的幕後花絮，大家私下跑去找前輩們合照自拍，每一組前輩都很爽快答應，讓他真切感受到JYP家族的溫暖。至於向前輩請教台灣舞台經驗，Seita點名Stray Kids，尤其是在高雄活動時，前輩們到休息室找他聊天，分享舞台與活動的各種經驗。被問到最有感的一句話，Seita毫不猶豫點名Felix，對方告訴他無論做什麼，都要對身邊的一切保持感恩，這樣未來一定會越來越順利，對他來說是非常受用的一段話。事實上，他們去年（2025）12月曾來台參加AAA，Hyui分享當時為了感言特地準備英文，結果一上台卻忘詞，幸好粉絲反而更喜歡這種不完美的可愛瞬間。至於台灣美食回憶，Yu提到上次在高雄吃了壽喜燒，還外帶珍奶和蛋塔，買的時候被粉絲認出來打招呼，留下很溫暖的記憶，他也細心比較日本醬油偏甜，高雄湯頭則更濃厚。說到「同款效應」，So Geon坦言一開始完全不知道粉絲拍下購買過程還上了新聞，聽到時嚇了一跳。Tomoya則回憶去年來台簽售，第一次被現場粉絲數量震撼，後來在AAA又看到更多粉絲，開心之餘更多的是受寵若驚。最後被問到AAA時Tomoya在小港機場戴假髮的趣事，真相終於公開，他自掏腰包花了兩萬韓幣買金色假髮，只因當時剛染新髮色，想在舞台呈現綠髮又不想提前爆雷，結果粉絲完全沒發現，假髮成功完成任務。聊到2026年第一場演唱會就獻給台北粉絲，Seita坦言第一次來台演出就完售，既榮幸又感動，為了回報粉絲準備特別舞台，至於是不是中文歌，他一結巴立刻被笑虧「不能說謊的體質」，本人也老實認了自己一說謊就會露餡。NEXZ是JYP娛樂旗下推出的男團，雖然是TWICE周子瑜、Stray Kids、ITZY等團的師弟、也長期住在韓國，只有日本有行程時才會去日本，但他們並不是韓團，而是全員日本籍的團體，成員包括Yuki、So Geon、Haru、Yu、Seita、Hyui、Tomoya。團名「NEXZ」由JYP娛樂創辦人朴軫永親自命名，概念來自Next Z(G)eneration，象徵「下一代」，這個名字也被視為JYP對未來的宣言，代表新時代、新世代的到來，希望由NEXZ開啟全新的篇章，成為公司未來的重要一環。