▲新光人壽正式併入台新人壽，再更名為「新光人壽」，並今（2）日舉行合併茶會，宣示將傳承延續、共榮共好。（圖／記者葉政勳攝）

台新新光金控旗下新光人壽與台新人壽正式合併，以台新人壽為存續公司，之後再更名「新光人壽」，並在今（2）日舉行慶祝茶會，金控董事長吳東亮特別感念父親在1963年創辦新光人壽，並打造成為大家遮風避雨、守護未來的「大傘」。他強調，台新人壽與新光人壽合併是必要且關鍵，更是浴火重生的去蕪存菁，有信心讓新光人壽這把為大家超過一甲子、500萬的大傘，變得更加的強韌、更加的穩健。台新新光金旗下壽險子公司台新人壽與新光人壽今（2026）年1月1日正式合併，以台新人壽為存續公司，更名為新光人壽。新光人壽也於1月1日召開董事會，魏寶生為新任董事長，洪士琪為副董事長，聘任黃敏義為總經理，並於今日以「新新共好，開創新局」為主題舉辦合併茶會。金控董事長吳東亮更偕同夫人彭雪芬一同出席，前立法院長王金平、壽險公會理事長陳慧遊等人也到場祝賀，會中進行啟動儀式與新團隊介紹，象徵新光人壽正式邁入嶄新篇章。吳東亮致詞時提到，台新人壽與新光人壽合併是歷史性的一刻，也感念他的父親吳火獅在1963年創辦新光人壽。在那個經濟快速發展的年代，他父親看見台灣的家庭，對於安穩生活的渴望，將新光人壽打造成一個為大家遮風避雨、守護未來的「大傘」。從一家一戶辛苦的拜訪、打下的基礎，到今日建立起綿密的服務網絡，新光人壽的每一份保單，都是對這片土地、對所有台灣民眾最堅定的關懷與承諾，也是「新光」品牌深植人心的根源。這份寶貴的資產，也是推動我們認真前行的力量。吳東亮認為新光人壽與台新人壽，有著各自的優勢，也有一脈相傳的精神，今日茶會主題「新新共好，開創新局」，新光的「新」，代表的是深厚的品牌底蘊，而超過一甲子的承諾，也是守護台灣社會的穩固基礎；台新的「新」代表的是，承襲自外商優良壽險公司的靈活創新策略，以及高效的經營管理能力，是我們加速成長的動能。他表示，昨日舊的新光人壽，被合併成為台新人壽，但馬上再更名為「新光人壽」，就工商登記而言呢，只是一個變更申請許可程序，但是對公司的經營，尤其對「新」的新光人壽而言，這個被合併的過程，是一個必要而且關鍵浴火重生的去蕪存菁。吳東亮表示，2家人壽合併之後，總資產規模達新台幣3兆9619億元，是台灣第4大保險公司，業務動能、資本實力、風險承擔的能力，都是顯著的提升。他說，父親常說：「我們賣的不只是保單，而是對每一個家庭的承諾。」我們有信心，讓新光人壽這把為大家超過一甲子、500萬的大傘，變得更加的強韌、更加的穩健。他也要代表台新新光金，對於這一次合併，給予指導、協助的主管機關，此過程中非常辛苦付出的同仁，致上最誠摯的謝意，也感謝一路上支持的保戶、股東、社會的各界朋友，新光人壽會持續秉持「認真、創新、永續」的精神，成為保戶人身保險和資產管理的智慧好夥伴也請大家繼續給予支持、鼓勵，讓我們認真向前，與光同行。