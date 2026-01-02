我是廣告 請繼續往下閱讀

▲A-Lin的「娜魯one」哏及原住民幽默也讓大陸網友笑翻。（圖／A-Lin IG@lulin168）

A-Lin、張惠妹（阿妹）、戴愛玲、范曉萱等多位歌手，上個月底於「東！帶我走」台東跨年晚會演出，兼任主持人的A-Lin、張惠妹全場金句連發，笑哏不斷，尤其A-Lin改編《娜魯灣情歌》，唱出「娜魯one、娜魯two、娜魯three，娜魯7-11」成為網路迷因，連大陸網友都笑暈，「A-Lin全程微醺」，還有人羨慕台灣跨年演唱會採真正的Live播出，才有自然又無厘頭的爆笑橋段。人來瘋的A-Lin於台東跨年夜當晚，因為要等音控人員準備，她和阿妹等多位歌手在台上清唱、聊天，這時台下有觀眾點阿妹唱〈娜魯灣情歌〉，沒想到，阿妹還沒唱，A-Lin搶先即興高唱「娜魯one、娜魯two...娜魯three，娜魯7-11」，A-Lin還虧觀眾沒投硬幣不能用點唱機，要對方去換零錢，笑翻一票網友。A-Lin唱「娜魯one」及與阿妹Talking的影片在微博掀起討論，大陸網友被兩位天后逗樂，「我要被笑死，A-Lin全程微醺，妹姐在旁邊都要hold不住她了」、「台上那麼多人就是為了要拉住這個已經酒醉的人」、「姐幾個喝多少我不知道，但我知道誰喝得最多」、「到底有多醉！」還有人說：「灣灣的跨年都才是真的直播，一點效果過濾都沒有！」除了A-Lin的「娜魯one」原住民幽默變迷因哏，當天倒數前，阿妹和A-Lin邀請台東縣場饒慶齡上台致詞，沒想到，饒慶鈴好不容易走上台，即便當時還有200多秒才跨年，A-Lin卻「警告」縣長說：「妳只有幾秒哦！」讓網友笑瘋喊：「是多醉」、「姐姐的飲料給我來一點」、「第一次看到沒有長官致詞的跨年！」