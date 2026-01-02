今（2）日入夜至明天清晨為強烈大陸冷氣團強度巔峰時刻，局部地區低溫下探攝氏8度至9度，不過水氣減少，轉為乾冷的天氣型態。中央氣象署表示，截至下午2點50分，今日全台最低溫出現在新北市富貴角8.3度，預期將在周日白天短暫回暖後，下周一又有另一波強烈冷氣團發威，各地又迎來一波大降溫。
今晚到明晨會更冷！局部地區下探8度
中央氣象署預報員林定宜指出，今（2）日下半天，僅剩下基隆北海岸、山區有零星降雨，北方南空氣逐漸南下，大氣環境轉乾，截至下午2點50分，隨著強烈大陸冷氣團南下，全台最低溫為新北市富貴角8.3度，連江縣東引、桃園市楊梅及茶改場8.9度，台北氣象站也跌至12度，預期今晚還會更冷。目前已發布低溫特報，將有持續10度以下低溫發生機會。
今晚到明晨受到強烈大陸冷氣團影響，各地寒冷，清晨中部以北、東北部約10度左右，南部地區12度，花東低溫13度至14度，局部空曠地區會更冷，局部低溫下探攝氏8度至9度，不過中南部白天會回溫，日夜溫差達到10度。
周六、周日水氣減少！短暫迎來回溫好天氣
明（3）日環境偏乾，剩下基隆北海岸、東北部、東部有局部短暫雨，北部山區 台東、恆春有零星短暫雨，西半部都是多雲到晴的天氣。且周六到周日清晨有輻射冷卻效應影響，周日白天溫度回升，北部可回到20至21度，中南部日夜溫差大。
周日台灣附近水氣近一步減少，屬於乾冷的天氣型態，僅東半部恆春半島有零星短暫雨，其他地區晴到多雲，偏東風，溫度稍回升。
下周又一波強冷空氣襲台！各地降溫時成一圖看
下周一、下周二下波強烈大陸冷氣團南下，中層水氣讓迎風面有雨，桃園以北、東北部、東部會有局部短暫雨，台東 恆春半島零星短暫雨；下周三至下周五，除了迎風面東半部有零星降雨外，其他地區晴到多雲。
下周一、下周二水氣增加，溫度下滑，下周三至下周五受到冷氣團影響，各地氣溫偏低，尤其是下周四、下周五中南部日夜溫差超過10度，冷氣團影響時間長，整體1月上旬天氣都偏向寒冷。
資料來源：中央氣象署
