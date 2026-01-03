一名網友分享老公愛嘗試冷門食材，先前曾嘗試過獵奇的南部美食虱目魚腸，這次挑戰外型神祕的「葛鬱金」，原以為難引共鳴，卻意外引發大量老饕激動湧入。許多內行網友狂推葛鬱金的爽脆口感與多種吃法，從汆燙、油煎到沾鹽都各有風味，簡單的美味讓不少人激動大讚：「有錢買不到的！超級好吃啊。」根據《農業知識入口網》表示，葛鬱金為薑科植物，又稱粉薯、太白筍，早年是重要澱粉來源，可製成傳統太白粉，廣泛應用於多種台灣經典小吃。
比虱目魚腸罕見！老公狂嗑「葛鬱金」吸老饕朝聖：有錢也買不到的美味
一名網友在Threads上發文分享，老公總是喜歡吃奇特的食物，先前她曾分享老公大啖虱目魚腸，意外引發一票老饕共鳴，這回再度挑戰冷門食材「葛鬱金」，讓她忍不住笑說：「我就不信這個也會很有共鳴。」
也有不少人一開始被外型嚇到，忍不住歪樓留言，「我以為你老公吃雞母蟲⋯」、「還有這種！第一次看到！突然看到好像大蠶寶寶」。對此，原PO也補充說明，這是在屏東車城福安宮附近購得，攤位同時販售花生與小芋頭，味道都相當不錯。
葛鬱金是什麼？早期大腸麵線、蚵仔煎常見：阿嬤的太白粉
根據《農業知識入口網》資料，葛鬱金屬於薑科植物，別名包含竹芋、粉薯、金筍、太白筍等，早年隨著中國移民傳入台灣。目前在全台各地零星栽培，主要分布於低海拔山區，春季種植、秋冬採收，採收期約落在11月至隔年4月，其中東部山區的栽培面積相對較廣。
葛鬱金的根莖用途相當多元，可生食，也能煮熟或炒食。由於富含澱粉，早期常被當作糧食替代品，或用來製作澱粉，傳統作法是將根莖洗淨後搗碎取汁，再經過濾、曬乾，製成太白粉，這種以古法製作的成品，也被稱為「阿嬤的太白粉」，早期常見於大腸麵線、蚵仔煎、酸辣湯等經典小吃之中。
