最近強烈冷空氣南下，終於感受到冬天來襲，下週又有寒流要來，不少人都趕緊到UNIQLO要來買件保暖的外套，但是UNIQLO羽絨外套百百種，許多人也相當苦惱到底要買哪一種。近日就有網友推薦，自己去UNIQLO買了一款名為「Hybrid系列」的羽絨外套，穿上之後連騎車都可以流汗，《NOWNEWS》記者也曾穿過該款羽絨外套，只能說：「很怕冷的再買！」

一名網友在社群平台「Threads」貼文指出「去年在UNIQLO買到一件Hybrid的羽絨外套，真的是跟發熱器一樣，去年很冷的時候穿起來還流汗，今年想說再試看看，結果穿薄T加上這件外套，騎車還是熱到流汗，UNIQLO這件會不會太保暖了啊？」

▲網友分享自己買到UNIQLO一件「Hybrid系列」的羽絨外套，結果冬天穿上騎車還會流汗，引爆話題。（圖/Threads）
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「就是這件超頂！我去北海道穿的完全不會冷」、「我在2023年有買一件，冬天騎車穿它完全不會冷」、「去年有買+1！日本感謝祭買的2000左右，超級溫暖」、「年初在北海道走破冰船這件非常可以，很保暖」、「Hybrid羽絨外套真的有厲害，去合掌村下雪完全不會冷」、「我是買這系列的大衣款式，不過價格較高，也是很保暖」。

UNIQLO「Hybrid羽絨外套」超溫暖！特性介紹：連日媒都推薦

然而網友推薦UNIQLO的這款Hybrid系列羽絨外套，外觀造型是比較休閒好搭的款式，根據UNIQLO官網介紹，這件外套是運用機能分區設計，在需要保暖部位使用蓬鬆度750以上的高品質羽絨；在活動頻繁的區域則使用吸濕發熱的高機能中棉；內側網眼布料與外部通風口，確保穿著時的舒適性；整體材質有防潑水加工、可防小雨。

▲網友推薦UNIQLO的這款Hybrid系列羽絨外套，外觀造型是比較休閒好搭的款式，內容填充物都是高品質的羽絨、機能棉。（圖/UNIQLO官網）
除了質料好之外，日本男性時尚雜誌《UOMO》在去年冬季時就精選10款UNIQLO外套、實穿評測，其中Hybrid系列就有「羽絨大衣」榮獲保暖程度第二名、「羽絨連帽外套」則是拿到第四名的成績，顯見在UNIQLO一片外套款式當中，Hybrid系列真的是非常不錯的冬天外套選擇！

▲Hybrid系列還有羽絨大衣版本，榮獲日本男性時尚雜誌是穿保暖度第二名，羽絨連帽外套則是保暖度第四名。（圖/UNIQLO官網）
UNIQLO「Hybrid系列外套」台灣有賣嗎？試穿評價、價格、貨號一次看

那肯定很多人好奇是否能在台灣UNIQLO買到「Hybrid系列外套」，答案是有的！《NOWNEWS》記者才正好在跨年夜當天試穿朋友在新年祭特價購入的連帽外套，由於記者本身非常怕熱，穿上沒多久就整個熱得要命，材質非常不錯且保暖，結語評價就是：「會怕熱的人千萬不要買，很怕冷的人這件是你冬天個歸宿。」

▲Hybrid羽絨連帽外套記者也有試穿過，結論就是：「會怕熱的千萬不要買！怕冷的這件外套是你的歸宿。」（圖/UNIQLO官網）
至於台灣UNIQLO的款式，官網現在有販售「Hybrid羽絨大衣/貨號478278」、「Hybrid羽絨連帽外套/貨號478277」兩款， Hybrid羽絨大衣目前沒有搭配新年祭折扣，還是原價3990元，但是大尺碼的2XL、3XL都已經缺貨； Hybrid羽絨連帽外套則是有搭配則扣，原價3990元現在新年祭只要2990元，尺寸非常齊全，如果你一直找不到時尚又保暖的羽絨外套，這件UNIQLO「Hybrid系列」外套，也許你可以參考看看哦！

資料來源：UNIQLO官網UOMO

