去年在UNIQLO買到一件Hybrid的羽絨外套，真的是跟發熱器一樣

UNIQLO「Hybrid羽絨外套」超溫暖！特性介紹：連日媒都推薦

在需要保暖部位使用蓬鬆度750以上的高品質羽絨；在活動頻繁的區域則使用吸濕發熱的高機能中棉

其中Hybrid系列就有「羽絨大衣」榮獲保暖程度第二名、「羽絨連帽外套」則是拿到第四名的成績

UNIQLO「Hybrid系列外套」台灣有賣嗎？試穿評價、價格、貨號一次看

結語評價就是：「會怕熱的人千萬不要買，很怕冷的人這件是你冬天個歸宿。」

官網現在有販售「Hybrid羽絨大衣/貨號478278」、「Hybrid羽絨連帽外套/貨號478277」兩款

原價3990元現在新年祭只要2990元