前總統陳水扁正式宣布主持節目《總統鏡來講》，並預告第1集於周日首播。對此，台中監獄表示，已函文告誡陳水扁，務必遵守保外醫治相關規定，同時也會持續掌握瞭解相關情事。台中監獄表示，已函文告誡陳員務必遵守保外醫治相關規定，將持續掌握瞭解相關情事，依規定續行辦理。陳水扁近年積極經營社群平台，不時針砭時事政局不遺餘力，2日更釋出宣傳短片，他預告將在節目中進行「史無前例的深度對話」，內容主打「講真相、講理想、講出台灣新力量」。陳水扁身為保外就醫受刑人，公開主持節目是否違反「不上台、不演講、不接受採訪、不談政治」的四不原則，引發關注。對此，台中監獄表示，確實有收到陳水扁方面的口頭知會，「本監已函文告誡陳員務必遵守保外醫治相關規定，將持續掌握瞭解相關情事，依規定續行辦理」。