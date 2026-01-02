我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台東跨年晚會上，A-Lin不僅擔任表演嘉賓，還充當主持人幫忙控場、與觀眾互動，爆笑金句連發，讓觀眾笑瘋。（圖／台東縣政府提供）

金曲歌后A-Lin（黃麗玲）去年底在台東跨年演唱會上妙語如珠，以原住民式幽默征服全場，尤其「娜魯one」笑哏更成為網路迷因，不少她以前上節目的爆笑影片也陸續被翻出，就有許多網友認同A-Lin是「被歌手耽誤的主持人」，向文化部喊話，希望由A-Lin接下第37屆金曲獎頒獎典裡的主持任務。「A-Lin式幽默」哏近日席捲各大社群平台、論壇，有網友在《NOWNEWS今日新聞》粉專貼文下留言：「跪求A-Lin開一個podcast談話性節目」、「被歌手耽誤的專業主持人！」其中有人標記文化部帳號，建議今年金曲獎應該請這次在跨年晚會擔任總導演的張惠妹出任典禮總監、台北大巨蛋演唱會視覺效果極佳的蔡依林團隊接下舞台設計，至於主持人則由A-Lin出任。人來瘋的A-Lin於台東跨年夜當晚，因為要等音控人員準備，她和阿妹等多位歌手在台上清唱、聊天，這時台下有觀眾點阿妹唱〈娜魯灣情歌〉，沒想到，阿妹還沒唱，A-Lin搶先即興高唱「娜魯one、娜魯two...娜魯three，娜魯7-11」，A-Lin還虧觀眾沒投硬幣不能用點唱機，要對方去換零錢，笑翻一票網友。除了神來一筆的「娜魯one之歌」變迷因哏，當天倒數前，阿妹和A-Lin邀請台東縣長饒慶齡上台致詞，沒想到，饒慶鈴好不容易走上台，即便當時還有200多秒才跨年，A-Lin卻「警告」縣長說：「妳只有幾秒哦！」讓網友笑瘋喊：「是多醉」、「姐姐的飲料給我來一點」、「第一次看到沒有長官致詞的跨年！」