國際黃金現貨價格衝上4550美元歷史新高後，就出現跳水一度失守4300美元，下探4273美元之後，才又回升，今（2）日一度站回4400美元之上。展望後勢，台灣銀行認為，在預期美國聯準會（Fed）還有降息空間，加上地緣政治風險未除，美國債務隱憂及降息預期令美元指數盤弱，將更有機會吸引資金進場，推動金價挑戰新高。根據台銀最新國際金市月報指出，去（2025）年12月聯準會如市場預期降息1碼，伴隨就業市場風險加劇，聯準會宣布購債釋放流動性，令市場預期2026年將有2碼降息空間。同時以色列及伊朗、美國及委內瑞拉之間紛爭不斷，地緣政治風險升溫，資金湧入金市帶動金價推高至4550美元歷史新高，惟俄烏和平協議進展良好，加上近年末獲利了結賣壓湧現，全月呈創高後壓回走勢。展望2026年，世界黃金協會（WGC）提出3種可能情境。一、若經濟成長放緩、美國聯準會進一步降息，金價可能溫和上漲5%至15%；二、若全球陷入「末日循環」，地緣衝突與經濟同步衰退，金價可能大漲 15%至 30%；三、若通膨回歸並推動美元走強，金價則可能回落 5%至 20%。此外，各國央行需求與黃金回收供應仍是重要的不確定因素，投資人需密切關注政策走向與地緣風險。此外，ING在《2026 年黃金價格展望》中指出，金價在2026年仍有續漲空間，預估平均金價約4325美元。分析師Ewa Manthey認為，央行持續買進、ETF 持倉逼近高位、聯準會降息、美元走弱，以及對聯準會獨立性的擔憂，且川普總統已決定下一任聯準會主席人選，市場預期將推動更低利率，都是推動金價的主要利多。至於下行風險則來自市場拋售、地緣政治緊張緩解或央行拋售儲備，但認為回落空間有限，因任何下跌都可能吸引投資人重新進場。加拿大皇家銀行（RBC）報告也提至，儘管金價年初至今漲幅已大，但由於地緣政治風險正使各國經濟出現分化，以及人工智慧發展加劇通膨不確定性，加上央行態度轉向寬鬆貨幣政策與政府財政赤字等因素都將支撐金價走勢，預期 2026年與2027年平均金價將有望落在每盎司4600美元與5100美元。Kitco News的2026年金屬調查結果顯示，白銀為明年最受投資人看好的金屬。352 位投資人中，其中51%看好白銀將領漲其他金屬，29%認為黃金將成為漲幅最大的金屬，10%預測白金表現將最為強勁，11%最看好銅的表現。不僅如此，巴西、俄羅斯、印度、中國和南非組成的金磚國家正在加速降低對美元的依賴，根據官方數據顯示，金磚國家目前擁有全球近 20%的黃金儲備，如果把戰略結盟的國家也納入考量，這一比例將大幅上升至約50%，金磚國家一方面限制黃金出口，一方面透過全球市場購買黃金，儲備結構正逐步朝向更多元化的方向轉變，黃金將與各國貨幣並駕齊驅，重新占據重要地位。台銀也認為，12月聯準會如市場預期降息1碼，儘管會議中官員對貨幣政策分歧加劇，點陣圖也顯示，2026年可能僅降息1碼，但在通膨數據回落與就業市場風險升溫，及聯準會主席繼任者立場可能偏鴿下，市場仍預期2026年有2碼降息空間，同時地緣政治紛爭不斷，避險資金湧入貴金屬市場，帶動金價再創新高。不過，觀察技術線型及指標，金價在去年12月數度刷新歷史高點後，於去年12月29日長黑K後，金價陸續跌破短天期均線至4300美元附近，RSI自超買區回落，市場熱度略有降溫。台銀則認為，由於市場仍樂觀預期聯準會的降息空間，加上在中東局勢混亂、美國及委內瑞拉對峙及俄烏和談協議尚未談妥等情況下，地緣政治風險仍將持續支撐金價，另美國債務隱憂及降息預期令美元指數盤弱，將更有機會吸引資金進場推動金價挑戰新高。預測短、中期支撐在4250美元、4200美元與4150美元，上檔反壓為4400美元、4500美元及4550美元。