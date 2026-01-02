我是廣告 請繼續往下閱讀

▲ 瑞士跨年夜酒吧大火，造成嚴重傷亡，不少民眾事發後紛紛前往當地獻花、祈禱並哀悼。（圖／美聯社／達志影像）

檢方認定起火原因就是煙火香檳

瑞士阿爾卑斯山滑雪度假小鎮－克萊恩蒙塔納（Crans-Montana）一間當地知名酒吧，1日凌晨發生恐怖火災，至少造成40人死亡、119人受傷。瑞士當局今（2）日最新再度舉行記者會說明情況，公布了119位傷者的國籍，同時瑞士檢方證實，初步認定起火主因就是插著仙女棒的「煙火香檳」點燃天花板，後續將朝過失造成火災、過失致人於死的方向偵辦，調查釐清酒吧營業人與經理和現場員工的責任。綜合外媒報導，瑞士當局在最新記者會上，首先向罹難者的家屬表達哀悼，並向周圍伸出援手的國家致謝。目前仍在盡全力確認罹難者身分，由於許多死者的遺體遭到嚴重燒毀，因此必須靠著牙科記錄、DNA記錄等來確認身分，「即使等待的過程非常難熬，但我們不能為了搶快而在這一步發生疏失」。瑞士當局表示，已知死亡人數仍為40人，雖然有許多傷者「正在與死神搏鬥」。而119位傷者中，確認有71名瑞士人、14名法國人、11名義大利人、4名塞爾維亞人，以及波士尼亞、比利時、盧森堡、波蘭和葡萄牙各1人，另外有14位傷者的國籍尚未確認。至於外界最關心的火災原因，瑞士檢方表示，初步研判是因為插在香檳酒瓶上的仙女棒被舉得離天花板太近，導致了所謂的閃燃，讓火勢瞬間蔓延一發不可收拾。瑞士檢方指出，上述結論是從已經掌握的現場影片，以及訊問現場倖存者後所得出。瑞士檢方強調，將繼續釐清這場事故的人為刑事責任，將重點調查酒吧天花板隔音棉使用的材質以及現場其他物品的材質、酒吧的營業許可證、滅火器數量、緊急出口等安全措施，是否符合現場人數所需的數量。後續將朝過失造成火災、過失致人於死的方向偵辦，釐清相關人員的責任。