以胡振東的敏感資歷和背景，現在出面說明美國具體戰略布局，絕對有得到華府背書和默許、甚至是鼓勵。

我是廣告 請繼續往下閱讀

胡振東的經歷橫跨美國軍方與國防部文職系統，從美國政府退休後又轉任美國重量級軍火商-雷神公司的台灣總經理，負責管理愛國者飛彈、樂山雷達等重大軍售案的部署與後勤，他的受訪內容是具有一定說服力且值得重視的。

美國設定的台海戰爭戰略，是讓台灣專心面對從海峽正面而來的解放軍，美軍跟盟邦則在外圍守住側翼，對付試圖跨越台海的共軍威脅，台灣不需要美軍來幫忙守衛街頭，台灣需要的是外部火力支援和側翼保護。

胡振東一直強調沖繩美軍、菲律賓美軍，意思是美軍一直都在台灣四周警戒跟守衛，因應中國攻擊的Playbook早就寫好了，不用等回報美國總統，被攻擊當下，美軍就會立刻反擊，絕不會發生「被突襲而事前不知道、被嚇到」的狀況。

，唯一擔心的就是台灣人心，被不同程度的「第五縱隊」侵蝕、打擊，甚至摧毀，目前台海情勢就是，中國軍事戰打不贏，就會從「認知作戰」下手，並多次提到defeatist（失敗主義、戰敗思維）等字詞，就是很多媒體、網軍一直拿來洗腦民眾的資訊戰環節。

前美國國防部官員胡振東（Tony Hu）近日在受訪時，談到一旦兩岸開戰、美國是否會派兵協防等敏感問題，強調美軍不用「登島」也能參戰，封鎖台灣等於封鎖全球，代價非中共能負擔，並提醒台灣最大的敵人其實不是解放軍，而是所謂的「第五縱隊」，引發討論。對此，經常在網路上針砭時政的科技專家許美華分析，許美華3日凌晨在臉書發文，指出胡振東講的許多內容，其實之前很多軍事戰略專家也都講過，不過這是第一次有美國政府背景的軍方人士，把美軍準備在中國武力攻台時，如何啟動亞太盟軍戰力，守護台灣不被中國拿下的完整戰略和思維，講得這麼清楚直接。許美華提到，之前一直有「疑美論」質疑，台灣如果被中國入侵，美國是否會救，胡振東受訪時直接回答了這個問題，台海發生戰爭，美國100% 會出兵，不過不是登島，即便不登島，也不意味著美軍置身事外，而是胡振東進一步解釋戰時美軍不登島的原因，是因為如果戰爭爆發，初期台灣會非常混亂，如果這時登島，反而會加劇混亂，而且目前美軍派駐台灣的人員，也已足夠對應緊急情況，顯然在台美軍和國軍，早已模擬、備戰多時，聽了讓人安心不少。還有很重要的一點是，在談到中國時，胡振東聲稱，美國承擔不起失去台灣，因為關乎利益太大，如果台灣失守，越南、馬來西亞、韓國，亦都會有倒戈中國的風險；而對於現代戰爭的最後大絕-核彈，他則多次強調，美國的既定國防政策是，任何人動用核武，美國一定用核武反擊，況且美國的核彈數量比中國多10倍，載具能力也好很多，換句話說，中國核彈打不到美國，但美國核彈可以打到中國，屆時中國會被毀滅，除非習近平想成為讓中華民族人民跟土地淪為廢墟的那個人。許美華點出，胡振東有些話也是說給台灣人聽的：「正規武力交火，美國有十足信心，中國根本不可能贏，所以當然也不敢冒進」最後，許美華引述胡振東在訪談中說的一句話：「To defend against the Fifth Column is the responsibility of every citizen.（對抗第五縱隊，是每個公民的責任）」，一語中的，他也奉勸為中共統戰的台灣人，做叛徒的下場不會好，因為共產黨對待「traitor」是非常嚴厲的，他們相信「一日叛徒、終身叛徒，你現在背叛台灣，以後也會背叛我」（Once a traitor ，always a traitor），感謝胡振東傳達美國協防國軍、力守台灣的決心和戰略布局，讓台灣知道自己一直被嚴密保護著。