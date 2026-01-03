根據中央氣象署今（3）日最新資料，清晨本島測到最低溫，原本出現在高雄市內門區測得8.1℃，已經是「強烈冷氣團」達標標準，後來在6時47分，雲林古坑又測到7.2℃刷新最低溫紀錄。本島除了台東之外，全部縣市都發佈低溫特報，今天一整天平地氣溫可能都低於10度，真的外出保暖衣物要穿好！氣象專家鄭明典也提醒，今天清晨多地嚴防低溫，中南部對這波降溫會比北部還要更有感！
今清晨8.1℃「強烈冷氣團達標」！低溫特報全台下探10℃
氣象署資料顯示，今天受到強烈大陸冷氣團影響，各地天氣都很寒冷，清晨輻射冷卻原因，本島測到最低溫，是在6時47分雲林古坑測到7.2℃，中部以北也都落在10℃左右，花東低溫約12℃至14℃，冷空氣強度已經達到「強烈冷氣團」等級。氣象署也在清晨針對台灣本島發布低溫特報，除了台東沒有入列之外，其他縣市都是「橙色燈號」或者是「黃色燈號」，民眾外出保暖衣物真的要穿好！
氣象署說，到了白天，北部及宜蘭、花東氣溫約15度至18度，中南部及台東約20度至22度，但早晚溫差還是非常大，民眾仍要留意。這波冷空氣水氣較少，今天僅會有迎風面基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。
⚠️低溫特報
🟡影響時間：3日上午至3日晚上
📍橙色燈號（非常寒冷）：新北市、台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、宜蘭縣
📍黃色燈號（寒冷）：基隆市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、金門縣
從昨晚氣溫就跌到12℃！早晚低溫太猛「中南部都超冷」
氣象專家鄭明典也表示，從昨（2）日22點開始，全台平地氣溫就已經普遍降到12度以下，預計今天清晨多數地方都會出現更低溫。鄭明典也說，雖然北部氣溫數據比較低，但中南部居民對這波低溫會更有感，主要是因為中南部平時天氣比較溫暖，突然驟降12度以下低溫適應力較低，民眾外出一定要注意保暖。
鄭明典也解釋，由於花蓮以南的東部地區鄰近海域水溫偏高，加上盛行風向與地形走向大致一致，使得冷空氣影響相對有限，整體氣溫變化較為和緩。至於恆春半島，雖然受到地形影響可能出現落山風現象，但東北季風難以直接吹入，低溫影響相對不明顯。
資料來源：中央氣象署、鄭明典臉書
