強烈大陸冷氣團達標發威！全台清晨最低溫跌到10℃以下

全台灣清晨多數地區最低溫都降到10℃以下

台北測站昨天也下降至11.6℃，首波「強烈大陸冷氣團」達標。

但今晚至明天清晨，本島最低氣溫仍然只有8℃左右，應該注意保暖。

▲今天受到強烈冷氣團影響，全台灣許多地區最低溫都降到10℃以下，到週日白天才會稍微回暖一些。（圖/中央氣象署提供）

吳德榮：這波不是最冷！下週三極高機率有寒流來襲

但因為有明顯「夜間輻射冷卻」以及「極乾冷」的特性勝過前波，因此下週三（7日）至下週六（10日）的清晨，將可能創下入冬以來最低氣溫，並成為首波「寒流」（台北測站≦10度）的機率極高！