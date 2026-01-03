今（3）日受到強烈冷氣團影響，全台灣清晨最低溫幾乎都降到10℃以下，其中本島以雲林古坑早上6時47分測得7.2℃最低。氣象專家吳德榮表示，這波冷空氣已經達到「強烈大陸冷氣團」的標準，不過下週三又有另外一波強冷空氣要來襲，有極高機率會成為入冬首波寒流，民眾要隨時留意相關低溫預報資訊。
強烈大陸冷氣團達標發威！全台清晨最低溫跌到10℃以下
吳德榮在「洩天機教室」專欄表示，今天受到強烈冷氣團影響，全台灣清晨多數地區最低溫都降到10℃以下，截至清晨5時22分，本島最低氣溫依序為雲林古坑7.2℃、嘉義竹崎7.4℃、高雄內門區8.1℃、台南關廟區8.3℃、新北石門8.2℃、新竹關西鎮8.4℃，台北測站昨天也下降至11.6℃，首波「強烈大陸冷氣團」達標。
吳德榮說，根據歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今天至明（4）日清晨，強烈大陸冷氣團影響，各地轉晴朗乾冷，東半部偶有零星飄雨機率，白天陽光下不覺得冷，但今晚至明天清晨，本島最低氣溫仍然只有8℃左右，應該注意保暖。各地今天氣溫包括北部9至18度、中部9至23度、南部8至24度、東部10至23度。
吳德榮：這波不是最冷！下週三極高機率有寒流來襲
吳德榮提到，週日白天起至週一（5日）傍晚，冷空氣減弱，白天晴朗舒適、早晚冷；下週一晚至週二（6日）上午，另一波冷空氣前緣快速掃過，迎風面北部及東半部轉有局部短暫雨，氣溫又開始慢慢下降。
吳德榮說，下週二下午起再轉晴冷，接著一波「強冷空氣」緊接南下，強度雖然和前波相近，但因為有明顯「夜間輻射冷卻」以及「極乾冷」的特性勝過前波，因此下週三（7日）至下週六（10日）的清晨，將可能創下入冬以來最低氣溫，並成為首波「寒流」（台北測站≦10度）的機率極高！年長者或者心血管疾病患者，一定要慎防日夜氣溫變化劇烈。
資料來源：洩天機教室、NCDR
我是廣告 請繼續往下閱讀
吳德榮在「洩天機教室」專欄表示，今天受到強烈冷氣團影響，全台灣清晨多數地區最低溫都降到10℃以下，截至清晨5時22分，本島最低氣溫依序為雲林古坑7.2℃、嘉義竹崎7.4℃、高雄內門區8.1℃、台南關廟區8.3℃、新北石門8.2℃、新竹關西鎮8.4℃，台北測站昨天也下降至11.6℃，首波「強烈大陸冷氣團」達標。
吳德榮說，根據歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今天至明（4）日清晨，強烈大陸冷氣團影響，各地轉晴朗乾冷，東半部偶有零星飄雨機率，白天陽光下不覺得冷，但今晚至明天清晨，本島最低氣溫仍然只有8℃左右，應該注意保暖。各地今天氣溫包括北部9至18度、中部9至23度、南部8至24度、東部10至23度。
吳德榮提到，週日白天起至週一（5日）傍晚，冷空氣減弱，白天晴朗舒適、早晚冷；下週一晚至週二（6日）上午，另一波冷空氣前緣快速掃過，迎風面北部及東半部轉有局部短暫雨，氣溫又開始慢慢下降。
吳德榮說，下週二下午起再轉晴冷，接著一波「強冷空氣」緊接南下，強度雖然和前波相近，但因為有明顯「夜間輻射冷卻」以及「極乾冷」的特性勝過前波，因此下週三（7日）至下週六（10日）的清晨，將可能創下入冬以來最低氣溫，並成為首波「寒流」（台北測站≦10度）的機率極高！年長者或者心血管疾病患者，一定要慎防日夜氣溫變化劇烈。