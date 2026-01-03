我是廣告 請繼續往下閱讀

大陸冷氣團發威雲林清晨7.2℃最冷！台南、高雄鄉親起床也傻眼

先後從南投、嘉義再到雲林，都測到低於8℃的氣溫，最終今天清晨最低溫落在雲林古坑7.2℃。

全部都是中南部的縣市，沒有半個中部以北的縣市上榜。

▲今（3）日清晨本島平地最低溫排行榜出爐，雲林古坑7.2度最冷，其中包括高雄、台南、南投、嘉義都有測站入榜，比台北冷讓不少南部人傻眼。（圖/中央氣象署cwa.gov.tw）

南部低溫降到比北部還冷！鄭明典解答原因：輻射冷卻明顯影響

「這次輻射冷卻應特別明顯，難得看到高雄、台南也被列入低溫排行榜，這應該是第一次！」

但是如果當晚上天空晴朗無雲、地表風力較弱時，輻射冷卻就會更明顯，地表會迅速降溫，導致氣溫驟降，尤其又以空曠的郊區最常發生。