強烈大陸冷氣團發威冷爆了！今（3）日清晨許多南部人起床後不只是感受到涼意，而是一陣酷寒襲來，根據中央氣象署最新資料，今天本島清晨最低溫落在雲林古坑7.2℃最冷，接著接著後續的排名包括嘉義、南投、高雄、台南全部上榜，反而是中部以北縣市還沒那麼冷，許多人起床傻眼在社群表示：「是寒流來了嗎？」對此，前氣象局局長鄭明典也在臉書解答原因，是因為跟「輻射冷卻」有關係！
根據中央氣象署資料，原本今天清晨截至5時22分時，本島平地最低溫是在高雄市內門區測得8.1℃，正常來說隨著白天太陽升起，溫度就會逐步較為上升，沒想到在6點過後豬羊變色，先後從南投、嘉義再到雲林，都測到低於8℃的氣溫，最終今天清晨最低溫落在雲林古坑7.2℃。
然而更弔詭的是，照理說冷空氣影響北部會比較明顯，不過今天清晨最低溫排行，從雲林之後依序為嘉義竹崎7.4℃、南投名間8℃、高雄田寮8℃、嘉義農試嘉義分所8℃、高雄內門8.1℃、高雄瑞山8.1℃、台南關廟8.3℃等，全部都是中南部的縣市，沒有半個中部以北的縣市上榜。
不少南部民眾起床之後被酷寒的天氣嚇壞，在社群表示：「如何一秒進入冬天？可以搬來南部住住看」、「是寒流已經來了嗎？這到底是什麼天氣變化」、「這個天氣變化，有心血管疾病的人真的要注意欸！實在差距太大了啦！」、「起床被溫度嚇到都醒了，怎麼會冷成這樣，好不想出門上班。」
南部低溫降到比北部還冷！鄭明典解答原因：輻射冷卻明顯影響
至於為何這次強烈大陸冷氣團來襲，南部會這麼冷，前氣象局局長鄭明典也在臉書解釋提到：「這次輻射冷卻應特別明顯，難得看到高雄、台南也被列入低溫排行榜，這應該是第一次！」
所謂的輻射冷卻，氣象署曾經解釋，當白天太陽升起時，地球地表會吸收「可見光、紫外光等輻射能量」進而讓溫度提升，不過當太陽努力將地表烤熱後，入夜後地表仍會持續以紅外光等長波輻射，向太空逸散能量，達到散熱的效果，上述情況是每天都會發生的現象，但是如果當晚上天空晴朗無雲、地表風力較弱時，輻射冷卻就會更明顯，地表會迅速降溫，導致氣溫驟降，尤其又以空曠的郊區最常發生。
資料來源：中央氣象署、鄭明典臉書
