彰化芬園郵局48歲孫姓郵差2024年執勤途中，遭倒塌路樹壓死，家屬提國賠求償321萬元，路樹主管機關交通部公路局中區養護工程分局竟稱「孫雨天出勤也有過失」，法院判應國賠146萬元，可上訴。國民黨立委洪孟楷批，別只是坐辦公室做冷血決策，交通部該撤回上訴，給基層郵務士尊重及交代！洪孟楷說，家屬依法依《國賠法》求償，交通部卻在訴訟中主張「郵務士雨天出勤也有過失」，令人錯愕。盡忠職守，何錯之有？若照此邏輯，雨天公務人員都不必上班，警察不用巡邏、消防不必救災，因為出事是要第一線自行承擔。這不是依法行政，這是推卸責任。洪孟楷說，主張天災不可抗力，尚屬法律討論範圍；但把責任推給殉職的郵務士，等同在受害家屬的傷口上再補一刀，冷血至極。「我一再強調，基層公務員是中華民國最重要的基石。政黨會輪替，但公務體系是否被善待，才是國家穩定的關鍵。台灣郵政之所以以高效率、使命必達聞名，正是無數郵務士在風雨中堅守崗位的結果。」洪孟楷說，如今，這樣的奉獻不但未被肯定，反而在法庭上被倒打一耙，只會讓所有第一線公務同仁心寒，重創公務士氣。強烈要求交通部：一、立即撤回上訴，讓亡者能夠安息；二、向家屬道歉，儘速完成國賠；三、檢討制度，建立保障，讓郵務士安心執勤。這才是政府該有的擔當，也是對基層公務員最基本的尊重。