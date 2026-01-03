台灣大學大氣科學博士林得恩預報指出，今（3）日受到強烈大陸冷氣團影響，清晨最低溫為雲林古坑的7.2度，中以北及宜蘭體感溫度只剩攝氏5度，不過各地多雲到晴，僅迎風面要留意降雨，周日將短暫回溫一天，下周又有強冷空氣來襲，且一路等到下周五，最凍時刻有機會挑戰首波寒流強度（台北測站≦10度），創入冬最低溫。
今體感溫度只剩5度！各地多雲到晴
台灣大學大氣科學博士林得恩於「林老師氣象站」說明，今（3）日天氣，仍受強烈大陸冷氣團影響，各地天氣寒冷。評估清晨中部以北及宜蘭地區最低溫普遍約攝氏10至11度，體感溫度只剩攝氏5度；南部地區最低溫則在攝氏11至12度；花東地區最低溫也只有攝氏12至13度之間。沿海、空曠及近山等局部地區最低溫還有出現攝氏10度以下的機率。
不過氣象署表示，天氣方面，今受到北方乾空氣影響，台灣各地大多為多雲到晴，僅迎風面基隆北海岸、大臺北山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。
周日短暫好暖！下周挑戰寒流「創新低溫」
林得恩提到，周日強烈大陸冷氣團將稍稍減弱，但因清晨輻射冷卻影響，台灣各地氣溫仍偏乾冷；白天太陽輻射，氣溫短暫回升。下週一、二，受另一新的強烈大陸冷氣團逐漸南下影響，氣溫再度下滑，先濕冷、後轉乾冷。
1月7日至9日（下週三至下週五），天氣持續受強烈大陸冷氣團影響，中部以北、東北部及東部地區天氣寒冷，其它地區早晚亦冷，1月8日、9日中南部日夜溫差增大，也請特別留意。
氣象專家吳德榮示警，雖下周冷氣團強度和前波相近，但因為有明顯「夜間輻射冷卻」以及「極乾冷」的特性勝過前波，因此下週三（7日）至下週六（10日）的清晨，將可能創下入冬以來最低氣溫，並成為首波「寒流」（台北測站≦10度）的機率極高！
資料來源：林老師氣象站、洩天機教室、中央氣象署
我是廣告 請繼續往下閱讀
台灣大學大氣科學博士林得恩於「林老師氣象站」說明，今（3）日天氣，仍受強烈大陸冷氣團影響，各地天氣寒冷。評估清晨中部以北及宜蘭地區最低溫普遍約攝氏10至11度，體感溫度只剩攝氏5度；南部地區最低溫則在攝氏11至12度；花東地區最低溫也只有攝氏12至13度之間。沿海、空曠及近山等局部地區最低溫還有出現攝氏10度以下的機率。
不過氣象署表示，天氣方面，今受到北方乾空氣影響，台灣各地大多為多雲到晴，僅迎風面基隆北海岸、大臺北山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。
林得恩提到，周日強烈大陸冷氣團將稍稍減弱，但因清晨輻射冷卻影響，台灣各地氣溫仍偏乾冷；白天太陽輻射，氣溫短暫回升。下週一、二，受另一新的強烈大陸冷氣團逐漸南下影響，氣溫再度下滑，先濕冷、後轉乾冷。
氣象專家吳德榮示警，雖下周冷氣團強度和前波相近，但因為有明顯「夜間輻射冷卻」以及「極乾冷」的特性勝過前波，因此下週三（7日）至下週六（10日）的清晨，將可能創下入冬以來最低氣溫，並成為首波「寒流」（台北測站≦10度）的機率極高！
資料來源：林老師氣象站、洩天機教室、中央氣象署