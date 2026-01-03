我是廣告 請繼續往下閱讀

▲樂團「淺各白」的原住民女主唱撒韻到原貼文留言，說明「娜魯one」是她高中就聽到的哏，她不是原創，也感謝A-Lin帶來的流量。（圖／翻攝自撒韻IG@sayun_crk）

天后A-Lin在台東跨年演唱會上神來一筆，將原住民經典曲調即興唱成「娜魯7-11」，超洗腦旋律瞬間成為網路迷因。不過有眼尖粉絲發現，樂團「淺各白」的原住民女主唱撒韻，去（2025）年7月也在IG唱過這段旋律。隨著影片被翻出朝聖，撒韻也親自現身揭開這段迷因的真相，澄清自己並非該哏的原創者，而是高中時期就已經聽過這種唱法，並幽默感謝A-Lin帶來的流量。撒韻去年7月曾在IG分享一段關於「原住民打招呼手勢」的影片，當時她便在影片中哼唱了「娜魯seven eleven」。隨著A-Lin在跨年夜的爆笑演繹，這段影片意外翻紅，湧入大批網友朝聖。對此，撒韻特地澄清表示，其實「娜魯seven eleven」並不是她發明的，「在高中時就聽到過，而且應該已經這樣唱很多年了」。對於意外獲得關注，她開心表示：「謝謝A-Lin又給我們帶來一波流量了～我也要大力說我很愛唱阿令的歌！」回顧台東跨年夜當晚，A-Lin與張惠妹（阿妹）等多位歌手齊聚，在特意不安排主持人的情況下，兩人展現超強控場力，金句連發絕無冷場。當時因台下觀眾點歌〈娜魯灣情歌〉，A-Lin搶先即興發揮，高唱：「娜魯one、娜魯two...娜魯three，娜魯7-11」，還搞笑虧觀眾「沒投硬幣不能用點唱機」，要對方去換零錢，逗趣橋段笑翻全場。有趣的是，這段「娜魯One」的英文數字哏，還意外釣出真正的創作始祖。二重唱團體「山風點伙」成員大山（于立成）早在2005年發表的歌曲〈一家人〉中，歌詞就寫道：「娜魯one、娜魯two，娜魯three four five」。大山也在IG發文幽默喊話：「雖然不知道A-Lin是不是因為聽到這首歌，但既然有人提起，那我的版稅是不是可以借她多收一些！」他還透露這首歌發行時剛好是A-Lin出道那一年。大批歌迷聞訊紛紛湧入〈一家人〉MV留言朝聖，笑稱：「A-Lin叫我來的」、「原來真的有這首歌！」