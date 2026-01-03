今（3）日冷氣團持續發威，出門需要來一杯熱咖啡暖身，萊爾富門市除了有美式買一送一外，周六、周日指定時間購買拿鐵只要29元，且單杯就特價；7-11今日APP行動隨時取有特選美式、特選拿鐵買7送7，門市咖啡2杯99元；美廉社APP一日限定優惠，大杯濃萃美式或濃萃拿鐵買2送3，相當於4折優惠，搭配自帶杯還可多扣5元，大杯美式單杯最低只要15元。
🟡7-ELEVEN
📍門市｜12月30日至2026年1月6日
◾大杯特選美式2杯99元，7.6折（原價65元、特價50元）
◾大杯特選拿鐵2杯99元，6.2折（原價80元、特價50元）
📍APP｜1月1日至1月5日
◾特選美式買7送7，5折（原價65元、特價33元）
◾特選拿鐵買7送7，5折（原價80元、特價40元）
◾西西里風檸檬氣泡咖啡／檸檬咖啡任選買7送4，5.7折（原價80元、特價51元）
◾黑糖珍珠撞奶／珍珠奶茶任選買4送3，6.4折（原價60元、特價46元）
◾香鑽水果茶買4送3，6.4折（原價70元、特價40元）
📍門市｜1月1日至1月4日
◾特大美式3杯100元 ，5.5折（原價60元、特價33元）
◾特大拿鐵2杯100元 ，7.1折（原價70元、特價50元）
◾咖啡珍珠歐蕾買2送2，5.1折（原價75元、特價38元）
◾奶茶系列買2送1，8.3折（原價60元、特價50元）
📍APP｜1月1日至1月3日
◾大杯精品美式買7送7 ，5折（原價100元、特價50元）
◾大杯精品拿鐵買7送7 ，5折（原價110元、特價50元）
◾中杯精品燕麥拿鐵買7送7 ，5折（原價110元、特價55元）
◾大杯精品馥芮白買7送7 ，5折（原價120元、特價60元）
🟡全家便利商店
📍門市｜12月31日至1月4日
◾特濃拿鐵加10元多一杯，6.2折（原價65元、特價38元）
◾特濃美式加10元多一杯，7.3折（原價55元、特價33元）
◾特大杯冰金門高粱酒香凍檸美式加10元多一杯，（原價80元、特價45元）
◾大杯厚濃靜岡抹茶拿鐵加10元多一杯，（原價65元、特價38元）
📍門市｜1月1日至1月4日
◾杜老爺藍莓優格雪糕買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾FMC古早味紅茶買1送1，5折（原價30元、特價15元）
◾利口樂 森林花果潤喉糖買1送1，5折（原價52元、特價26元）
◾農心 安城湯麵袋裝買1送1，5折（原價49元、特價25元）
◾米香脆奶昔買1送1，5折（原價69元、特價35元）
🟡萊爾富
📍門市｜12月24日至1月20日
◾大杯特濃美式買1送1，5折（原價55元、特價28元）
◾特大杯美式買1送1，5折（原價60元、特價30元）
◾中杯辻利抹茶歐蕾買1送1，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯恐龍巧克力歐蕾35元，5.4折（原價65元）
◾大杯恐龍冰沙35元，5折（原價70元）
◾恐龍摩卡咖啡35元，4.4折（原價80元）
◾巧克力歐蕾35元，5.4折（原價65元）
◾巧克力珍珠歐蕾35元，4.4折（原價79元）
📍門市｜1月3日、4日10:00至14:00
◾大杯美式29元，6.4折（原價45元）
◾大杯拿鐵29元，5.3折（原價55元）
📍門市｜12月24日至1月20日
◾中杯拿鐵第2杯5元，5.6折（原價45元、特價25元）
◾大杯拿鐵第2杯5元，5.5折（原價55元、特價30元）
◾中杯特濃拿鐵第2杯5元，5.5折（原價55元、特價30元）
◾大杯特濃拿鐵第2杯5元，5.4折（原價65元、特價35元）
◾大杯燕麥奶拿鐵第2杯5元，5.4折（原價65元、特價35元）
◾大杯醇脆黑糖拿鐵第2杯5元，5.4折（原價65元、特價35元）
◾大杯蜂蜜拿鐵第2杯5元，5.4折（原價65元、特價35元）
◾冰芋泥小芋圓咖啡拿鐵第2杯5元，5.3折（原價80元、特價43元）
◾冰摩卡咖啡第2杯5元，5.4折（原價70元、特價38元）
◾漂浮香草海鹽拿鐵第2杯5元，5.3折（原價80元、特價43元）
◾漂浮巧克力拿鐵第2杯5元，5.3折（原價80元、特價43元）
◾日本抹茶咖啡拿鐵第2杯5元，5.3折（原價80元、特價43元）
◾特大杯拿鐵第2杯5元，5.4折（原價70元、特價38元）
◾恐龍摩卡咖啡第2杯5元，5.3折（原價80元、特價43元）
◾海鹽焦糖拿鐵第2杯5元，5.4折（原價65元、特價35元）
◾漂浮恐龍摩卡咖啡第2杯5元，5.3折（原價100元、特價53元）
🟡美廉社
📍APP｜限1月3日當天
◾大杯濃萃美式買2送3，4折（原價50元、特價20元）
◾大杯濃萃拿鐵買2送3，4折（原價60元、特價24元）
📍APP｜12月10日至1月6日
◾大杯濃萃美式100杯2000元，4折（原價50元、特價20元）
◾大杯濃萃鮮奶拿鐵100杯2400元，4折（原價60元、特價24元）
以上限量販售至2026年1月1日，兌換至2026年7月31日
◾大杯美式買5送5，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯濃萃美式買5送5，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯沖繩黑糖奶茶買1送1，5折（原價50元、特價25元）
◾中杯精品迦納可可買1送1，5折（原價55元、特價28元）
資料來源：7-11、全家、萊爾富、美廉社
