新北市五股區中興路一處私人停車場，昨（2）日發生火燒車事故，一輛貨車不明原因起火，隨即爆炸燃燒，且火勢迅速蔓延，波及其他車輛，停車場陷入火海。警消到場搶救，所幸無人傷亡，但共計9輛車受到延燒，詳細起火原因還有待釐清。據了解，這起停車場火警發生在昨天深夜23時07分，一輛大貨車疑似在靜止狀態下突然起火，猛烈的火勢在短時間內吞噬整輛車輛。由於車體體積龐大，加上當時停車場內尚有多部車輛停放，火焰迅速擴散至一旁的車輛。現場還可聽見爆炸聲響，停車場瞬間陷入火海，滾滾黑煙直竄天空，甚至在數公里外亦可目睹火場煙柱，驚動不少附近民眾報案。警消獲報出動大量人車到場搶救，約半小時控制火勢，但多部車已經被燒到面目全非。初步了解，共9輛車受到波及。至於起火的原因，是否為車輛本身老舊、電系故障，或有其他外在因素造成火警，仍需等火勢完全撲滅後，由相關鑑識人員進入火場進行詳細調查，以釐清事故真相。