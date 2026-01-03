我是廣告 請繼續往下閱讀

▲晚安小雞（如圖）2024年2月遭判處有期徒刑2年。（圖／翻攝自晚安小雞臉書）

▲晚安小雞手寫信分享在獄中經歷。（圖／翻攝自晚安小雞臉書）

YouTuber晚安小雞（陳能釧）2024年2月於柬埔寨自導自演綁架直播，遭當地法院依《煽動製造社會動亂罪》判處有期徒刑2年，現仍在柬埔寨服刑中，上月25、31日晚安小雞久違更新動態，透露自己剩1個多月就能出獄，回憶起獄中趣事，有2個柬埔寨人為了床位吵架，不僅用台語互嗆，還險些打了起來，讓他印象深刻：「真不應該教他們太多，都變台灣小屁孩了，我錯了。」晚安小雞於上月25日透過社群發文，曬出1封親筆手寫信，透露剩下1個多月就可以出獄，「在這待700多天的日子，我學會柬埔寨語6成，這還不是最厲害的事，就是跟我同房的柬埔寨人都會罵台語髒話了！」令他哭笑不得。晚安小雞還原獄中情景，有2個柬埔寨人為了床位吵架，甚至差點打了起來，A就先嗆B：「X杯，哩三小啦」，B回嗆：「供X小」，「明明是柬埔寨人卻用台語對嗆，我看到快笑死了，真不應該教他們太多，我錯了。」到了上月31日，晚安小雞再發文吐露揮別2025的心情，「快到了，所有撐過的、等過的，都在替明年鋪路，謝謝各位哥姐這一年來的照顧與支持，有你們真的很溫暖、也很有力量。新的一年，祝大家平安健康、事事順心。」