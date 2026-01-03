我是廣告 請繼續往下閱讀

K型經濟成定局 專家：分散布局

「Ｋ型經濟」成為近期投資圈最熱門的關鍵字，描述的是產業或社會階層如字母K般呈現兩極分化的現象。中租基金平台總經理蘇皓毅表示，當前AI浪潮扮演「加速器」角色，將兩極化趨勢推高，而未來布局金融市場，也有3大方向。蘇皓毅說，驅動本輪K型分化的核心動力，正是科技巨擘掀起的AI資本支出軍備競賽。攤開財報數字，Alphabet、Meta、Microsoft、Amazon都持續上修資本支出金額。蘇皓毅表示，這場數千億美元的投資盛宴，為整個AI供應鏈注入穩健的成長動能，從晶片製造、伺服器組裝到雲端服務，整條產業鏈都在這波投資潮中受惠，也進一步拉大了科技產業與傳統產業的發展落差。儘管「AI泡沫論」時不時在市場冒出頭，蘇皓毅認為，本輪AI熱潮與2000年網路泡沫有本質差異，最直接的證據就是獲利表現，AI領頭羊如NVIDIA等「賣鏟人」已繳出亮眼財報，雲端服務商營收成長有目共睹，參與這場盛宴的科技巨頭都擁有紮實獲利基礎與健全資產負債表，從本益成長比(PEG)來看，評價雖略偏高但未達瘋狂水準。蘇皓毅指出，更重要的是AI已從概念炒作階段走向實際應用，成為企業提升生產力的剛性需求與營運管理「標準配備」，企業採用率持續攀升。也因為AI基礎建設需要大量資料中心、算力與能源投入，電力供給的物理限制將成為天然調節機制，讓擁有核能與燃氣發電資產的公用事業公司成為隱形受益者之一。面對「K型經濟」已成定局且將持續深化，投資人該如何布局2026年金融市場。蘇皓毅提出3大方向，包括提高資產負債表穩健、現金流充裕且具定價力的大型優質企業配置比重，在AI投資領域更要分散布局，半導體、雲端服務與電力基礎設施三大版塊缺一不可。蘇皓毅說，落實多元配置策略，考量各國景氣週期與產業結構差異，除了美股主戰場之外，應逐步提高新興市場的投資比重，並適度納入實體資產標的，分散單一市場風險。同時掌握債市甜蜜點，蘇皓毅提到，當前殖利率仍處於相對高檔，隨著2026年降息預期升溫，中長天期債券有望展現較佳表現，適度配置存續期較長的高評級非投資等級債券及新興市場美元債，可兼顧息收與資本利得空間。