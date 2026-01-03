創作歌手CClaire馬愷伶在2024年曾以自創的台大畢業歌〈台大的垃圾〉在網路上爆紅，
作品以真誠又帶有幽默感的創作視角描寫現實心境， 迅速在校園與社群之間引發關注和討論，MV於短時間內突破20萬次觀看，並登上 StreetVoice 新歌榜，成為當年度極具代表性的校園創作之一。隔年她參加選秀節目《大學聲》同樣備受關注，並在2025跨年夜推出全新創作單曲〈DON'T fall asleep〉，正式出道，開啟全新的2026年。
新年出新歌 馬愷伶要粉絲保持清醒
〈DON'T fall asleep〉延續馬愷伶一貫的創作語彙，爵士樂風的慵懶氛圍，
發展出屬於她的風格。 歌曲誕生於一段介於現實與夢想之間的清醒時刻，生活看似穩定， 卻容易在日復一日中逐漸麻木，她以「DON’T fall asleep」提醒自己，不要在安逸裡交出對生活的感受力。 特別選在跨年夜發行，正因為那是一個人們期待時間更新、 卻也明白現實不會改變的矛盾節點，她表示， 這首歌成為送給自己與聽眾的溫柔提醒，即使仍走在現實軌道， 也別讓自己在生活裡睡著。值得一提的是，〈DON'T fall asleep〉恰好與天后張惠妹新歌同日上架，馬愷伶表示：「真的沒想到這麼巧， 但我覺得這是一件開心的事，因為代表會有更多人願意聽音樂。」 她也自信推薦這首作品，希望陪伴那些仍在生活裡努力、 卻不想睡著的人。 馬愷伶自幼學習音樂 從社群發聲出道
馬愷伶自幼在音樂與創作環境下成長，經常獲得國內外音樂比賽獎項，
並持續以短影音形式在社群媒體上發表創作， 從原創歌曲結合日常生活趣事，到「偽電影」、「 用英文單字唱華語金曲」等內容， 皆曾創下單支數百萬流量的亮眼成績。
自2025年10月開始，她正式以「CClaire馬愷伶」之名出道，接連推出多首作品逐步建立鮮明創作輪廓。首支單曲〈bella bella〉創作靈感源自電影《
可憐的東西》，她將自己投射為角色Bella，重新思考自我與成長的意義，歌曲在社群平台累積超過280萬次觀，Spotify收聽數突破15萬，並登上KKBOX華語新歌風雲日榜。隨後於11月推出的City pop單曲〈Tower Records〉。
全新單曲〈DON'T fall asleep〉MV影像由新銳導演吳諺松與Rudo Studio打造，這是馬愷伶在〈台大的垃圾〉後再度一起和他們合作。
相較學生時期帶有青春感與實驗性的創作，本次作品更像正式以音樂人為職業的宣告，站在鏡頭前， 她不再只是聲音的創作者，也開始承擔起被看見、被聚焦的重量， 象徵創作身分邁入新的階段。
