▲莊凱勛（左起）、Dora、陳亞蘭、王彩樺、白雲出席歌仔戲實境節目《女俠俱樂部》開鏡記者會。（圖／尊鵬國際有限公司提供）

▲Dora（如圖）暴瘦至45公斤，整個人體態頗佳。（圖／尊鵬國際有限公司提供）

藝人陳亞蘭、王彩樺、莊凱勛、Dora（謝雨芝）及白雲今（3）日出席歌仔戲實境節目《女俠俱樂部》開鏡記者會，王彩樺分享接觸歌仔戲的印象深刻之事，從蹲馬步、跑圓場練起，高溫之下一度中暑，過往也因力挺陳亞蘭，壓力大到圓形禿，「這不是綜藝，是修行。」另外，Dora則從今年10月起體重直線下降，暴瘦5公斤後，現今只剩45公斤，背後原因竟是來自與健身教練的5萬塊賭注，相當誇張。陳亞蘭打造台灣首個歌仔戲實境節目《女俠俱樂部》，王彩樺、白雲等人無酬勞力挺，私下王彩樺從蹲馬步、跑圓場開始練起，高溫下操練到差點中暑，「亞蘭姐在旁邊說快！快！快！我說雅蘭姐我快不起來啊！」回到家刮痧滿身黑青，王彩樺笑喊：「這不是綜藝，是修行！」王彩樺過往跟陳亞蘭合作《牛郎與織女》的歌仔戲舞台劇，自認當時壓力到有圓形禿，「每天都在高壓的狀態下，每天都怕沒聲音，差點連歌都不會唱了！」白雲也深有同感，在《嘉慶君遊臺灣》舞台劇時，自己有男扮女裝的經驗，在陳亞蘭面前自嘆不如，惹得現場笑聲不斷。另外，Dora看得出這陣子消瘦許多，陳亞蘭、白雲、王彩樺等紛紛喊心疼，Dora被關心起暴瘦原因，她透露今年10月於金鐘獎前跟健身教練打賭5萬塊，要瘦下5公斤，等於當時都吃流質食物，如今工作告一段落，Dora開始恢復正常飲食增重，努力恢復以往較為健康、勻稱的身材。