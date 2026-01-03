43歲創作歌手青峰日前跨年夜時，飛到中國杭州擔任天籟歌后齊豫的演唱會嘉賓，但他卻對這次的體驗感到相當不滿，昨（2）日在IG發文控訴主辦方5大惡行。青峰表示主辦方不僅聯絡態度很差，還對他用威脅的口氣說話，甚至官方公告上的照片也是上網隨便找的，最後更不願意給他與齊豫的合照等，種種待遇讓青峰直言要把這個主辦單位「寫進死亡筆記本」。

驚喜遭暴雷、被主辦言語威脅！青峰：大開眼界

青峰昨日在IG發文，分享他去擔任齊豫杭州跨年演唱會的體驗，並勇敢列舉主辦方的5大誇張行徑進行反擊。首先，青峰表示自己本來和齊豫說好要當驚喜嘉賓，結果主辦方卻讓直播主在宣傳售票時，直接暴雷青峰會現身的消息。

而主辦方的官方公告也不是親自跟他的公司要照片，而是直接上網隨便抓圖，讓青峰感受到不尊重。且主辦單位與他聯繫時口氣也很差，甚至有點語帶威脅，讓他也很錯愕。最後青峰的團隊不敢提供任何資料，他們只好自己訂機票和住宿。

▲▲青峰日前在中國參加齊豫的跨年演唱會，但卻被主辦方隨便對待，甚至對他言語威脅，讓青峰傻眼，發文揭開主辦方5大惡行，更直言要把這個主辦單位「寫進死亡筆記本」。（圖／微博@齊豫花園）
▲青峰（右）去年9月也曾現身力挺齊豫（左）在中國舉行的演唱會。（圖／微博@齊豫花園）
演出結束連合照都拿不到　青峰把主辦寫進死亡筆記本

演唱會結束後，青峰也沒拿到半張跟齊豫在舞台上的合照，因為主辦單位搪塞他，「一張好的合照都沒有拍到」，讓青峰也傻眼，無奈表示：「所以我沒有照片可以跟你們分享，哈哈哈哈…這主辦也是讓我大開眼界了」，他甚至直言，要把主辦單位「寫進死亡筆記本」，等於加入拒絕合作的黑名單中。

青峰自認沒唱好　感冒登台被齊豫安慰

對於自己這次演出的表現，青峰也坦言確實沒唱好，「這次我感冒了，躲過了1整年沒躲過最後，難得跟齊姊二重唱〈夢田〉卻沒唱太好，最後更晃神頻頻出錯」。不過他也轉念自我安慰，「總之，主辦加上感冒，希望已經把我的壞運用完了！」期許新的一年能夠越來越好。

最後，青峰也感謝齊豫的邀請，「即便感冒了，齊姊還是願意讓我來唱，還有那麼多人聽，很勵志啊！齊姊說，有瑕疵才是完美！」。他也同時心疼齊豫碰到這種主辦方，還開玩笑說：「齊姊妳要是被綁架妳就眨眨眼」，言語間充滿無奈。

青峰多次擔任齊豫演唱會嘉賓　義氣相挺

其實這不是青峰第一次現身齊豫的演唱會，去年9月、11月他也分別擔任齊豫成都、北京演唱會的嘉賓。但當時都沒有出現和主辦方溝通不良的問題，粉絲猜測應該是不同城市接洽的主辦單位也不同，同時替青峰抱不平，「這啥爛主辦，太過分了」、「即便主辦單位諸多沒品的行為，但為了真愛的齊姐，即使聲音狀態不完美，你還是去了，好感動」。

資料來源：青峰IG


