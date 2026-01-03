我是廣告 請繼續往下閱讀

總統府2日發出總統令，特任前副總統陳建仁為中央研究院第13任院長。任期自今年6月21日到2031年6月20日止。而陳建仁今（3）日在臉書發文，深感任重道遠，且在6月21日上任後一定全力以赴。陳建仁提到，中研院在歷任院長努力奠定的堅實基礎上，無論是人文或數理、生命、社會、工程科學的研究同仁，都能勠力研究而成果豐碩，深受國際重視。陳建仁說，齊心提升台灣頂尖學術研究，一個人可以走得很快，一群人可以走得很遠；也感謝跨學組院士們的提名，新任院長遴選委員和中研院評議員的投票支持，及總統賴清德的圈選，被任命為中研院第13任院長，深感任重道遠，在6月21日上任後，一定全力以赴。陳建仁表示，會與中研院全體同仁以及我國學研機構共同合作，繼續提升中研院人文與科學的頂尖研究水準，讓中研院成為亞太卓越研究機構；善盡學術研究的社會責任，積極推動全球永續發展；延攬培育國內外人才，深化國際學術研究合作，共同增進人類的福祉。陳建仁說，「祈願天主賞賜我智慧、仁慈、勇敢、毅力、謙卑和感恩，更祈求天佑中研院、天佑台灣學研界。」