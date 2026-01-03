根據中央氣象署今（3）日最新資料，今清晨雲林古坑測到7.2度低溫紀錄，今天一整天平地氣溫可能都低於10度，其中，中南部早晚溫差會超過10度以上。胸腔暨重症科黃軒醫師提醒，低溫不是最可怕，真正的隱形危機在於日夜溫差，臨床研究，只要溫差超過6度，心血管與呼吸道疾病風險就會開始上升，若溫差達到10度以上，更是進入高風險區。
近期天氣變化劇烈，忽冷忽熱的天氣型態讓不少民眾大喊吃不消，其實溫差大於6度就是警戒線每升1度風險就會增加，黃軒醫師指出，國外研究定義日夜溫差大於 7度為危險區，但在台灣門檻更低，只要溫差大於6度，危險性就開始顯著增加。
根據研究數據顯示，日夜溫差每增加1度，心血管死亡風險約增加1%至3%；若在寒冷季節，當溫差超過11度時，溫差每增加 1度，死亡風險甚至可能暴增36% 至100%。特別是心臟病、高血壓、65 歲以上長者、糖尿病、慢性腎病患者以及睡眠品質差的族群，受影響最為劇烈。
恐怖的「延遲效應」過兩天才出事
許多人誤以為只要變天當下沒事就安全了，但醫師提醒，溫差造成的傷害具有「延遲性」。心肌梗塞、中風或氣喘發作等危機，往往不是在溫差變化當天發生，而是延遲1至3天才爆發。
醫傳授 4 招「溫差防護法則」
為了因應劇烈的溫差變化，醫師提出了 4 點真正有效的防護建議，強調重點不是冷不冷，而是環境「穩不穩」，避免身體在24小時內被迫反覆切換生存模式。
晚上比白天更重要
鎖定腹部、頸部保暖 許多人白天包得緊緊的，晚上睡覺卻鬆懈。醫師解釋，夜晚是副交感神經主導的修復期，若溫差大導致溫度驟降，會強迫交感神經再度啟動，導致血壓夜間不降、清晨心血管風險升高。建議睡前2至3 小時以及半夜到清晨5至7點這段時間要特別注意，重點保暖部位為腹部、後頸與胸口。
睡眠環境要穩
錯誤的觀念是認為房間越暖越好，其實身體怕的是變化。理想的室溫應控制在 20 ～24度，且整晚溫度波動不應超過2度。若使用空調或暖氣，建議不要設定時關閉，以免半夜溫度劇烈波動破壞睡眠結構，進而影響自律神經。
清晨是最危險時刻
嚴禁起床立刻衝出門 清晨是生理低谷加上溫差疊加的時刻，此時血壓自然上升且血液較濃稠。醫師警告，絕對要避免起床立刻衝出門、洗冷水臉或空腹運動。正確的做法是起床後先在室內活動5至10分鐘，等身體「醒過來」並穿戴好外套圍巾後再外出。
將溫差視為警訊
對於心血管族群，像是高血壓、冠心病、中風病史等，只要看到氣象預報顯示溫差大於 7度，當天應避免熬夜、喝酒、劇烈運動，並規律服藥，清晨外出時務必保護好頸、胸、腹部。
資料來源：黃軒醫師、中央氣象署
我是廣告 請繼續往下閱讀
根據研究數據顯示，日夜溫差每增加1度，心血管死亡風險約增加1%至3%；若在寒冷季節，當溫差超過11度時，溫差每增加 1度，死亡風險甚至可能暴增36% 至100%。特別是心臟病、高血壓、65 歲以上長者、糖尿病、慢性腎病患者以及睡眠品質差的族群，受影響最為劇烈。
恐怖的「延遲效應」過兩天才出事
許多人誤以為只要變天當下沒事就安全了，但醫師提醒，溫差造成的傷害具有「延遲性」。心肌梗塞、中風或氣喘發作等危機，往往不是在溫差變化當天發生，而是延遲1至3天才爆發。
醫傳授 4 招「溫差防護法則」
為了因應劇烈的溫差變化，醫師提出了 4 點真正有效的防護建議，強調重點不是冷不冷，而是環境「穩不穩」，避免身體在24小時內被迫反覆切換生存模式。
晚上比白天更重要
鎖定腹部、頸部保暖 許多人白天包得緊緊的，晚上睡覺卻鬆懈。醫師解釋，夜晚是副交感神經主導的修復期，若溫差大導致溫度驟降，會強迫交感神經再度啟動，導致血壓夜間不降、清晨心血管風險升高。建議睡前2至3 小時以及半夜到清晨5至7點這段時間要特別注意，重點保暖部位為腹部、後頸與胸口。
睡眠環境要穩
錯誤的觀念是認為房間越暖越好，其實身體怕的是變化。理想的室溫應控制在 20 ～24度，且整晚溫度波動不應超過2度。若使用空調或暖氣，建議不要設定時關閉，以免半夜溫度劇烈波動破壞睡眠結構，進而影響自律神經。
清晨是最危險時刻
嚴禁起床立刻衝出門 清晨是生理低谷加上溫差疊加的時刻，此時血壓自然上升且血液較濃稠。醫師警告，絕對要避免起床立刻衝出門、洗冷水臉或空腹運動。正確的做法是起床後先在室內活動5至10分鐘，等身體「醒過來」並穿戴好外套圍巾後再外出。
將溫差視為警訊
對於心血管族群，像是高血壓、冠心病、中風病史等，只要看到氣象預報顯示溫差大於 7度，當天應避免熬夜、喝酒、劇烈運動，並規律服藥，清晨外出時務必保護好頸、胸、腹部。
資料來源：黃軒醫師、中央氣象署