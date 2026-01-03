我是廣告 請繼續往下閱讀

彰化埔鹽鄉昨（2）日下午1時許發生一起驚悚輾人車禍，一名43歲陳姓女子蹲在某自助餐店前逗弄寵物狗，慘遭後方剛起步的休旅車輾過，人狗被捲入車底，陳女重傷送醫，至今仍在加護病房尚未脫離險境，寵物狗則當場慘死，目前警方正在釐清事故發生原因。事故發生於2日下午1時許，地點位於埔鹽鄉彰水路一段的一間自助餐店門口。根據曝光的監視器畫面，陳女當時蹲在店門前方專心與小狗互動，其身後一輛由沈男駕駛的休旅車正起步。不料，休旅車右前輪直接撞上並輾過陳女與小狗，將兩者雙雙捲入車底，附近熱心民眾開堆高機協助抬車，順利救出陳女。埔鹽消防分隊接獲報案後迅速出動，隊員抵達時，救護人員初步檢傷，陳女意識不清，左小腿疑似閉鎖性骨折，全身有多處擦挫傷，隨即為其進行頸圈、長背板固定及供氧等緊急處置，並火速送往衛生福利部彰化醫院急救。警方指出，陳女與沈男互不相識，陳女愛犬當場死亡，兩人當時皆在該自助餐店用餐，肇事駕駛沈男酒測值零，事發後供稱當時剛吃完自助餐要離開，因設定導航，沒注意到車前有人引發憾事，詳細肇事原因及責任歸屬仍有待調查釐清。院方表示，陳女除左腿傷勢外，有氣胸、骨盆、肋骨多處骨折，目前仍在加護病房治療。