台中一名綽號「駿哥」劉姓男子為首的集團替人討債，劉男替蔡姓女友人處理2000元債務，夥同多人將被害男子痛毆凌虐，不僅朝他臀部噴酒精點火，要他用臀部夾引燃的仙女棒，甚至逼吃沾有排泄物的衛生紙、喝馬桶水，一群人還在旁錄影取樂；最終逼被害男子簽下300萬本票，拘禁10小時後才趁機脫逃，法院審理後將劉男等6人遭判刑，法院依強盜等罪判劉9年6月，其餘同夥1年2月至4年6月，可上訴。檢警調查，蔡女自認男子侵占她2000元，劉姓男子得知後要介入處理，就和蔡女、另名賴姓男子及數名少年等，2023年6月19日凌晨4點多找到對方，經劉指示將其帶往北區熱河路住處，經劉質問男子是否侵占2000元，其堅決否認仍被迫簽立3張面額各2000元的本票交給蔡女。但劉等人仍不滿意，又命他交出手機見對話懷疑其和少女性交，劉男等人開始持西瓜刀、電擊棒、球棒輪流毆打，並以「替你過生日」為由，持刀威嚇他喝下烈酒，拿酒精灑在男子臀部再點火。賴男又以要幫男子臀部擦藥脫掉他褲子，與郭輪流拿仙女棒強迫他用臀部夾住再點燃，一群人見狀以此取樂，其餘少年還命男子喝馬桶水、將菸灰缸舔乾淨，甚至逼他吃掉上完大號沾有排泄物的衛生紙，還玩弄其生殖器，成員還拿出手機拍攝私密影像，相互轉傳。男受不了折磨，被迫簽下300萬本票，由劉男收下。不料，惡團不罷休，還要他交出銀行帳戶、存摺、提款卡，前往拿取時，男子才趁機脫逃，結束10小時囚禁；同年7月7日同案1名少年行竊落網，警方在其手機驚見凌虐影片追查才曝光。台中地院審理時，劉坦承朝男子打屁股、點燃夾在臀部的仙女棒，但否認強盜辯稱沒有用電擊棒，沒處理其債務糾紛，賴男也否認逼其交出存摺，郭男則說看到仙女棒在地上，覺得好玩隨手拿起叫男子用屁股夾住，蔡女則辯稱，她只是在場，其他人行為和她無關。中院審酌，劉男與被害人是友人關係，不思理性方式解決債務問題，以強制、恐嚇手段逼迫清償債務，行為可議；對另名被害人剝奪長達10小時自由，又以難堪行為加以對待，惡性重大，不宜輕縱，還脅迫簽下高達300萬本票，情節也屬重大。中院審理後依強盜、攜帶凶器私行拘禁罪及傷害等罪，判劉男9年6月，不得易科罰金，另依恐嚇罪判9月，得易科罰，賴男、郭男各判4年6月、3年2月，蔡女依攜帶凶器私行拘禁罪判1年2月不得易科罰金、傷害罪判4月，得易科罰金，其餘共犯另案或由少年法庭審理。