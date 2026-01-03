我是廣告 請繼續往下閱讀

新北永和頂溪捷運站今（3）日上午9時許發生一起火警，一名15歲少年疑似在站內點燃衛生紙後丟入垃圾桶，引發悶燒，隨後搭乘捷運離開現場。所幸站務人員即時發現並撲滅火勢，未造成人員傷亡或設備損壞。警方循線追查後，約1小時內在台北市圓山捷運站將少年攔獲，警詢後將依公共危險等罪嫌移送新北地院少年法庭審理。警方初步調查指出，事件發生在上午7時55分，該名少年進入捷運頂溪站後，疑似將已點燃的衛生紙丟棄至站內垃圾桶，造成桶內垃圾起火悶燒並冒出煙霧。站務人員察覺異狀後，立即上前處置，迅速將火勢撲滅，僅造成垃圾桶內部分垃圾燒損與燻黑，未影響捷運營運。永和警方接獲轉報，馬上派員前往台北市將該名涉案的15歲少年帶回偵辦，警詢後將依少年事件處理法、公共危險之縱火罪、大眾捷運法及毀損罪嫌等，移送新北地院少年法庭審理。據了解，該名少年疑似一時興起覺得好玩才點燃衛生紙再丟入垃圾桶。警方表示，在捷運站等公眾場所點火已嚴重危害公共安全。全案在偵訊過後，警方將依刑法縱火罪、毀損罪、大眾捷運法及少年事件處理法，將這名少年移送法辦。