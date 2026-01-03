我是廣告 請繼續往下閱讀

▲​​​​​​​林更新（如圖）近日被爆料捲入司曉迪私生活風波之中。（圖／​​​​​​​翻攝自林更新微博）

林更新是誰？演《步步驚心》爆紅 人氣實力兼具

▲​​​​​​​林更新（如圖）擁有帥氣外型，緋聞女友自然不少。（圖／​​​​​​​翻攝自林更新微博）

林更新緋聞精彩！不承認王麗坤 與史芮伊疑同居

37歲中國男星林更新近日捲入司曉迪私生活風波，爆料使其形象岌岌可危，《NOWNEWS今日新聞》為此整理出林更新背景介紹、代表作品、演藝生涯及過往感情緋聞懶人包，讓讀者更加快速了解他。林更新2011年合作吳奇隆出演《步步驚心》，飾演十四阿哥成名；擁有《武神趙子龍》、《楚喬傳》等代表作；帥氣外型之下，林更新有過史芮伊、王麗坤、蓋玥希等緋聞對象。林更新1988年2月13日生，為遼寧省瀋陽市人，2011年畢業於上海戲劇學院，同年在電視劇《步步驚心》中飾演十四阿哥成名，合作吳奇隆相當愉快，到了2021年再合作《我的砍價女王》，當時他曾透露在片場休息時2人還會聊到《步步驚心》的點滴，「跟他對戲默契仍在，很安心，我們都很放鬆去演。」隨後，林更新受到徐克導演的賞識，參演了《狄仁傑之神都龍王》、《智取威虎山》、《三少爺的劍》、《西遊伏妖篇》等多部電影，2012年奇藝盛典網絡最受歡迎男演員獎，2014年獲提名第33屆香港電影金像獎最佳新人獎，2024年出演《與鳳行》中的行止（行雲），演技與人氣兼具，中國知名度相當高。除了演藝事業如火如荼，林更新的感情生活更是豐富，2017年7月，他和大3歲女演員王麗坤在日本旅遊，緋聞不脛而走，同年12月，媒體再度拍到林更新和王麗坤返回女方住處，雙方都採取「既不承認也不否認」的態度，到了2019年，消息稱2人聚少離多已分手。2020年11月，林更新被曝光與女演員、模特蓋玥希在餐廳包廂內有不少親密舉動，男方不僅餵女方吃東西、偷偷手牽手，更將她的手放在自己大腿上，飯局結束後，林更新與女方擁抱，幫她穿外套，離開時還相擁親吻，不過2人始終不承認戀情，最後也以分開收場。2023年10月，林更新與小11歲的偶像歌手史芮伊牽手逛街、傳出緋聞，還被直擊一起回家，此後多次被拍到穿同款衛衣、共用車輛，互動就像熱戀中的情侶，且疑似已經展開同居生活，林更新曾坦言，成家這件事看緣分，目前仍以工作為主，其他就順其自然發展。