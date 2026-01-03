跨年倒數剛過，不少民眾許下新年新希望，發誓今年一定要練出好身材，但熱度可能撐不過兩個禮拜！根據統計，每年一月的第二個星期五被稱為「放棄日」（Quitter’s Day），是大多數人放棄健身目標的高峰期。不過，根據最新的大數據分析發現，只要手腕上有蘋果Apple Watch打破魔咒的機率將大幅提升。
Apple Watch 撐過「放棄日」多數持續運動到春天
根據「Apple Heart and Movement Study」針對約 10 萬名參與者、長達四年的研究資料顯示，雖然每年年底佳節期間運動量會下滑，但在1月份會出現顯著回升。數據指出，在1月的前兩週，超過60%的 Apple Watch 使用者每日運動分鐘數比 12 月增加了10%以上。數據同步顯示近80%的使用者在過了「放棄日」後，依然維持著增加後的運動量；而在這群堅持下來的人當中，高達90%的人能一路延續到2月和3月。
為了鼓勵大家動起來，蘋果也祭出獎勵機制。只要在1月份連續7天完成三個「活動記錄」圓圈，就能獲得「Ring in the New Year」限量版獎章。此外，今年更首度與《Strava》合作推出「Quit Quitting」挑戰，只要在 1 月完成 12 次運動紀錄，就能獲得專屬徽章。
Fitness+推4大計畫無腦跟練
除了靠意志力，許多人放棄的原因是不知道該練什麼。Apple 旗下的 Fitness+ 服務宣布1月5日起陸續推出四項全新的訓練計畫：
1.重拾健身習慣：專為想回歸運動的人設計，為期4週。每週3堂課，包含肌力、HIIT、瑜伽），每堂僅 10 分鐘，強度循序漸進。
2.4 週養成瑜伽習慣：透過每週兩次、每次 10 分鐘的慢速與快速流瑜伽，幫助提升柔軟度並減壓。
3.肌力與 HIIT 連續技：適合想進階挑戰的人。為期3週，將肌力與 HIIT 結合為 20 分鐘的不中斷訓練，燃脂效率加倍。
4.3 週肌力基礎：預計1月12日上線，針對初學者或想矯正姿勢的人，按部就班建立肌力基礎。
超級盃巨星陪練、AirPods測心率
Fitness+ 的《焦點之星》系列推出了葛萊美獎歌手KAROL G的歌單；為了迎接第 60 屆超級盃，2月2日起還將新增中場秀巨星 Bad Bunny 的音樂訓練課程。在硬體整合方面，最新的 AirPods Pro 3 與Powerbeats Pro 2 耳機現在支援心率感測功能，運動時可直接在iPhone或Apple TV螢幕上看到即時心率數據。
資料來源：蘋果
