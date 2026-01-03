我是廣告 請繼續往下閱讀

臺北富邦勇士三連霸核心組合「野獸」林志傑與「德州傳奇」辛特力（Michael Singletary）今（3）日雙雙進入登錄名單。勇士領隊許晉哲受訪時表示，原本就預計讓林志傑在一月回到球場，雖然今天的比賽還不確定會不會先發，不過在訓練時就有進入「第一組」。此外，許晉哲也談到：「球隊目前陷入戰績與勝場數停滯的困境，兩位老大哥的回歸不僅能安撫軍心，更能解決關鍵時刻缺乏操刀者的痛點。」林志傑自去年5月受傷後，經歷長達七、八個月的復健。許晉哲透露，球團早就評估林志傑能在一月回歸，特別是本周是重要的主場週，林志傑也展現強烈意願。有趣的是，許晉哲昨日與林志傑溝通上場時間時，開玩笑問他是否只想打個10分鐘，結果遭到「野獸」霸氣回絕。許晉哲說道：「（林）志傑說，『如果只打10分鐘那幹嘛回來？乾脆繼續訓練。』」許晉哲表示，球團對志傑的定位一直維持在場均25分鐘左右，但今日仍會觀察他傷後手部動作的信心回饋，並視身體狀況決定是否在接下來的「四天三戰」中連續出賽。相較於志傑的計畫性回歸，辛特力的出現讓球團相對驚訝。許晉哲提到，辛特力自去年六月後就回美國進行個人訓練，雖無正式比賽紀錄，但回到勇士測量肌力後發現維持得相當出色，在Scouting Team的對位練習中也表現的非常亮眼。辛特力的回歸讓勇士陣中大將周桂羽感到格外安定。許晉哲笑說，辛特力與周桂羽互動極佳，桂羽直言辛特力非常了解球隊打法，兩人在場上「亦師亦友」，辛特力在場上時，大家都有安定感。許晉哲透露周桂羽甚至直言：「辛特力在的時候，我比較拿得到球。」富邦勇士目前面臨勝場數上不去的壓力，急需能穩定軍心的戰將。許晉哲強調，球隊現在最缺的就是在關鍵時刻「敢跳出來、且投得進」的人選。「（林）志傑跟辛特力都是這種類型的球員，」許晉哲說道。他表示，這兩位曾攜手拿下三連霸的功勳戰友，對於球隊戰術體系極其熟悉，如果比賽進入白熱化的關鍵時刻，場上同時擁有這兩名大心臟球員，將會是勇士突圍的最大優勢。至於林志傑今日是否會重回先發，許晉哲則語帶保留，表示仍需由教練團最後評估訓練狀況決定。