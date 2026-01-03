我是廣告 請繼續往下閱讀

▲賴瑞隆出席政見會。（圖／記者葉政勳攝，2025.01.03）

▲許智傑出席政見會。（圖／記者葉政勳攝，2025.01.03）

▲邱議瑩出席政見會。（圖／記者葉政勳攝，2025.01.03）

▲林岱樺出席政見會。（圖／記者葉政勳攝，2025.01.03）

民進黨今（3）日舉行2026年高雄市長提名政見會，民進黨立委賴瑞隆在最後階段結論時表示，他的民調都是第一，會全力以赴、堅持到底；綠委許智傑反駁說，在他12月底所做的民調中，都在誤差範圍內，相信他能贏得最後勝利；綠委林岱樺則暗諷賴瑞隆說，有人把重大建設的功勞全攬在自己身上，但她認為，真正讓黃色小鴨游進愛河的，是那些在烈日下揮汗的基層公務員。民進黨近期積極布局2026大選，綠委邱議瑩、賴瑞隆、林岱樺、許智傑均有意競選高雄市長，提名政見會於下午2時在民視林口總部登場，而參選人除了申論之外，也接受媒體學者提問。賴瑞隆在結論時表示，「我們不能再讓高雄人失望，我們要守住高雄，而我，賴瑞隆，是守住高雄的最佳人選」，他用10年的市政經驗、10年的立委經驗，跟高雄走在進步的道路上，他希望可以承擔下一步的重責大任，邁向下一個黃金十年。「我的政績市民可以檢驗我，我可以守住高雄、我也會守護高雄！」賴瑞隆呼籲，1月12日到17日，拜託接到民調電話，唯一支持賴瑞隆；他透露，他的民調都是第一名，雖然過程有很多挑戰、挫折，但會全力以赴、堅持到底，「所以拜託大家，剩下最後不到10天，請勇敢接下這一通電話，賴瑞隆是唯一可以守住高雄、守護高雄的最佳人選」。對於賴瑞隆自稱5月以來民調都是第一名一事，許智傑在結論時表示，在他12月底所做的民調中，都在誤差範圍內，他是宣傳起步最慢，上升最快的候選人，相信最後能贏得勝利，「我是最適合的候選人」。邱議瑩表示，民進黨初選的目的，是選出最有戰力、能在大選中守住高雄的人，因為面對的對手，是唱衰高雄、阻擋城市進步、甚至與中國唱和的國民黨。她回顧2018年韓流期間，承受超過132萬則網路霸凌，但即便如此，「我可以忍受個人受傷，絕不容許任何人欺負高雄。」邱議瑩強調，市政是一棒接一棒，高雄的進步不能停、也不能退，她已準備好接棒陳其邁，延續並放大高雄的成就，帶領城市迎向新未來，「高雄要贏，未來要贏！請支持邱議瑩，讓我們一起，讓高雄繼續贏下去」。林岱樺則說，特別要向謝長廷院長致敬，在這次初選中展現了開闊的民主胸懷，不站台、不選邊，把選擇權完完整整地交還給市民，這正是她心中最崇高的民主典範，「政治，不應該是個人政治生命的延續，而應該是城市光榮的傳承」；她強調，這場選舉不是在比誰的派系靠山硬，更不是在比誰是誰的「細漢仔」，「高雄，不是任何派系的禁臠；高雄，是全體市民的家！」林岱樺也暗諷賴瑞隆說，有人把重大建設的功勞全攬在自己身上，但她認為，真正讓黃色小鴨游進愛河的、真正讓建設落地生根的，是那些在烈日下揮汗的基層公務員，是無私奉獻的志工團，因此她上任第一件事，就是要公開表揚這些默默耕耘的「城市英雄」；她也強調，派系政治的舊思維已經過去，市民作主的新時代正在到來。