▲賴瑞隆表示，2026年的高雄市長選舉非常重要。（圖／記者葉政勳攝，2025.01.03）

民進黨今（3）日舉行2026年高雄市長提名政見會，民進黨立委賴瑞隆於會後受訪時表示，2026年的高雄市長選舉非常重要，不只影響到高雄整體發展，也影響台灣的未來，相信四位同志在初選後，一定會團結一致，不會有脫黨的狀況。對於今天在政見會上的表現，賴瑞隆說，四位候選人今天的表現都相當好，充分展現過去所做的事情及未來願景，也看得出來，大家對高雄都有很深的期待、很深的愛。賴瑞隆提到，這是一個黨內競爭，大家認為這樣狀況非常好，也希望在黨內競爭後，不論結果如何，大家全力團結一起來守住高雄，相信這也是所有高雄人，對他們最大的期待。至於是否擔心黨內初選後，有人脫黨參選？賴瑞隆回應，四名立委都是高雄人長期栽培，過去在立法院也都併肩作戰，一起守護高雄、守護台灣安全。賴瑞隆提到，2026年的高雄市長選舉非常重要，不只影響到高雄整體發展，也影響台灣的未來，相信四位同志在選後也一定會團結一致，不會有脫黨的狀況。賴瑞隆說，大家全力競爭、全力爭取人民的支持，但等到初選結果出來，會全力的團結、全力的一起支持獲勝的那個人，一起來守住高雄、守護高雄，「這是高雄人給我們重大的使命跟責任」。賴瑞隆強調，沒有高雄人支持，就沒有現在四位立委有機會來擔任立委、有機會替國家付出，相信在初選過後，全部的人都會團結一致，支持獲勝的那個人，一起來守住高雄、守護高雄，「我們有絕對的信心」。