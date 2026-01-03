我是廣告 請繼續往下閱讀

五角大廈披薩指數是什麼？

委內瑞拉首都卡拉卡斯（Caracas）以及多個城市今（3）日凌晨傳出連環爆炸聲響，委內瑞拉宣布全國進入緊急狀態，並譴責美國發動軍事入侵。白宮尚未發聲回應，不過外媒引述美方知情官員說法，透露此次空襲正是美國總統川普（Donald Trump）授意發動。另外，五角大廈周遭披薩店訂單量數據顯示，3日凌晨發生一波訂單激增，似乎也透露出端倪。專門追蹤五角大廈周遭披薩店訂單的「五角大廈披薩指數」（Pentagon Pizza Index），在X上分享訂單量數據在3日凌晨的波動情況，可以看見多家披薩店都出現訂單大增狀況，隱約‘讓人嗅出有事情正在發生的跡象。早在冷戰時期，就有人注意到每逢危機時刻，五角大廈周邊的披薩訂單都會增加，而近年來更發展出專門追蹤五角大廈周遭披薩店訂單的社群媒體，讓五角大廈披薩指數變得更加有理有據。不過，五角大廈周邊的披薩店訂單增加，究竟是否能與五角大廈正在「幹大事」劃上等號，美國國防部從未予以認可，也有專家認為，五角大廈披薩指數不是美國發動軍事行動的鐵證，更多只是反映出網友的好奇心。