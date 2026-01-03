強烈大陸冷氣團襲台好冷！全聯福利中心週末買一送一驚喜登場，今明（3日、4日）兩天限定，camacafe咖啡豆、好媽媽茄汁花腹徑鯖魚都有買一送一優惠，且生鮮蔬果也特價，富士蘋果一顆只要26元、小蛋糕23元，門市還有多款保暖小物優惠，包括小白兔暖暖包、雅芳羊肉爐等，記得先囤貨迎戰下周另一波降溫。
全聯週末限定買一送一優惠
全聯官方LINE好友今明兩天（3日、4日）共推出4款商品買一送一優惠，包括「camacafe極珍選批次咖啡豆」、「梨花院 豌豆脆麵」、「好媽媽 茄汁花腹鯖魚」、「蘇菲超熟睡衛生棉」。購入以上買一送一商品，需要刷LINE折價券條碼才能享優惠，不過消費者也可出示以下圖片給櫃檯人員刷條碼即可。
此外，全聯週末兩天（3日、4日）還有週末買菜日優惠，包括美國華盛頓富士蘋果特價26元、蘿蔔特價32元、小蛋糕每袋只要23元。
全聯迎戰降溫！保暖小物也限時特價
因應強烈大陸冷氣團來襲，全聯即起至1月8日前，「小白兔暖暖包10入」特價118元、「雅芳羊肉爐 特級小山羊/溪湖小羔羊」特價409元；「海霸王 綜合火鍋餃450g」特價138元；大全聯「桂冠 黃金百搭火鍋組374g」特價119元。
生鮮品項全聯、大全聯同步下殺，即起至1月8日前，購買「急凍鮮物」指定精肉商品單筆任2件現折20元；單筆購買指定生鮮鯛魚商品滿200元現折20元。
若不想出門，即起至1月4日前，全聯小時達單筆滿777元，輸入折扣碼「小時達送好送滿」現折100元，輸入折扣碼「我就廢」滿99元享免運。分批取1月5日前，OFF COFFEE精品美式買5送5（可兌領50天），快打開PX Pay下單！
7-11防寒優惠！暖暖包買4送1、關東煮4件88折
7-11即起至1月4日前，韓國大邦大容量暖暖包每個特價39元（原價49元）；小白兔暖暖包（貼式／握式） ，即日起至1月6日任選買4片送1片（原價20元／片）。
暖呼呼必吃的「關東煮」，也推出新品「韓式魚板串」，選用新鮮魚漿製成，口感紮實、Q彈鮮甜，即日起至1月6日關東煮全品項任選4件88折優惠。還有多款日本知名拉麵名店跨海聯名開發新品，人氣熱銷新品「鬼金棒辣麻味噌角煮拉麵」、「一風堂叉燒豚骨拉麵」、「山口叉燒醬油拉麵」三款拉麵於1月6日前搭配CITY TEA奶茶系列飲品（含現萃茶／不可思議茶BAR），可享茶飲單杯現折20元。
資料來源：全聯福利中心、7-11
