▲SEVENTEEN正在當兵的成員HOSHI看到Lia Kim跟崔容俊發婚紗照，嚇到留言。（圖／IG@liakimhappy和tamzin_choi）

Lia Kim、崔容俊一起發婚紗照 網友藝人都嚇呆

Lia Kim、崔容俊是誰？全南韓頂級歌手的舞都他們編的

▲▼《街頭女戰士2》莉亞金（Lia Kim）跟崔容俊（下）突然發布婚紗照，但未解釋是否結婚，網友都看呆。（圖／IG@liakimhappy和tamzin_choi）

K-POP代表性編舞家、《街頭女戰士2》莉亞金（Lia Kim）今（3）日突然在IG上傳婚紗照，對象居然是另一位知名編舞家的崔容俊（又翻：崔英俊），瞬間讓網路一片譁然，演藝圈藝人都傻言留言：「真假？」連SEVENTEEN正在當兵的成員HOSHI都詢問：「蛤？」對這組突如其來的婚紗照感到相當震驚。Lia Kim上傳多張身穿婚紗拍攝的照片，畫面中崔容俊則以西裝造型站在一旁，2人同框的畫面讓不少人當場嚇到，她同時在貼文附上「2016.1.24」文字，引發更多猜測，但卻未說明是否為婚紗照，也沒有說關於結婚的事。網友紛紛留言表示「蛤？？？」、「？？？」、「天啊？？？」、SEVENTEEN正在當兵的成員HOSHI都詢問：「蛤？」崔叡娜也問：「真假？」，也有人直言：「雖然很喜歡的2位，但真的有點措手不及。」不過有部分粉絲推測，這組照片可能並非真正婚紗照，而是某種概念或企劃照，更有網友指出：「那天是編舞頒獎典禮Choreo Awards的日期吧……」、「大家是不是被釣到了」，目前韓國媒體也未確認2人是否真的結婚，或只是為了活動所拍攝的概念照。Lia Kim跟崔容俊都是K-POP舞蹈界的頂級編舞家，Lia Kim是舞蹈品牌「1MILLION舞蹈工作室」的共同代表兼創意總監，李孝利的〈Anyclub〉、宣美的〈24小時也不夠〉，到近期BLACKPINK的〈JUMP〉，她幾乎都有參與，對歌壇影響力相當大，近來也透過Mnet節目《街頭女戰士2》廣為更多大眾認識。崔容俊則是「1MILLION舞蹈工作室」的理事，同樣是K-POP代表性編舞家之一，曾因擔任Mnet選秀節目《PRODUCE》系列的編舞師廣為人知，還參與過SEVENTEEN、BTS防彈少年團、TWICE、Wanna One、神話等多組藝人的編舞聞名。