委內瑞拉首都卡拉卡斯（Caracas）以及多個城市今（3）日凌晨傳出連環爆炸聲響，委內瑞拉宣布全國進入緊急狀態，並譴責美國發動軍事入侵。對此，美國總統川普（Donald Trump）在社群媒體發文表示，已經成功抓獲委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）夫婦。川普在個人社群媒體Truth Social發文表示，「美國已成功對委內瑞拉及其領導人馬杜洛發動一場大規模打擊行動。馬杜洛總統及其妻子已遭到逮捕，並被押送出境。此次行動是在與美國執法機構合作下完成的。更多細節將於稍後公布」。川普預告美國時間3日上午11時將在海湖莊園召開記者會對外說明。共和黨參議員李（Mike Lee）透露，馬杜洛將在美國接受刑事審判，李表示美國國務卿盧比奧告知他，「既然馬杜洛已被美國逮捕，預計不會對委內瑞拉再採取進一步行動」。李補充指出，盧比奧說這次軍事行動的目的就是要保護那些執行逮捕馬杜洛行動的人員。委內瑞拉副總統已發聲坦承馬杜洛夫婦「下落不明」，並要求美方提供馬杜洛夫婦兩人仍然存活的證據，稍早在社群媒體上就能看見裝甲車在委內瑞拉總統府周邊出動的影片，當時就有國外軍事媒體猜測，馬杜洛可能就是美軍此次襲擊的關鍵目標。另外，《天空新聞》報導引述消息人士說法，認為馬杜洛被捕是經過談判後達成的結果。《CBS》報導則透露，馬杜洛夫婦是被美軍「三角洲」（Delta Force）部隊帶走，三角洲是美軍著名的反恐部隊。