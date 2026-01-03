本週因正值新年期間，OpenAI ChatGPT和Google Gemini沒有太多重磅新功能，但Gemini則在2025年年底正式推出Gemini教育版，直接導入Gemini 2.5 Pro 模型，讓學生、教師都能免費使用。此外，根據外媒爆料，OpenAI首款自有硬體產品原型已完成，傳出是一款代號「Gumdrop」的AI智慧筆，主打無螢幕、全音訊互動，並由前蘋果設計總監Jony Ive團隊操刀，相當值得期待。
OpenAI首款硬體傳聞會是AI智慧筆
外媒指出從供應鏈傳出，OpenAI首款硬體是一支定位為「第三核心裝置」的AI智慧筆，目前代號為「Gumdrop」。產品設計強調極簡，捨棄螢幕，改以音訊為主要互動方式，企圖跳脫既有手機、筆電的操作框架，讓AI以更自然的形式融入日常。OpenAI首款硬體的設計團隊大有來頭，是由設計大神，前蘋果設計總監Jony Ive團隊操刀，預料將延續蘋果極簡設計哲學。
據了解，「Gumdrop」核心功能包含手寫即時轉錄、語音輸入、與ChatGPT自然對話，並可能支援情境感知與跨裝置連動。產品將搭配新一代音訊模型，強化自然語流、多輪對話與即時插話能力，目前原型已完成，最快在1年內上市。
Gemini教育版上線高階模型免費進校園
Google旗下Gemini教育版於2025年年起正式上線，由 Google for Education 推出，直接整合高效能 Gemini 2.5 Pro 模型，讓教育機構免費使用，專為校園教學設計。 此版本強調學習導向，協助教師規劃教案、調整教材難度、生成練習題與評量，同時為學生提供自主學習工具，包括圖片分析、Deep Research、語音摘要、測驗生成，以及創作功能如圖像生成、影片製作與筆記整理。
教育機構用戶如教師、學生及學校管理員，可透過 Google Workspace for Education 存取；未滿 18 歲使用者享有額外防護機制與 AI 素養資源，校方後台管理權限與使用狀況。 資料不經人工檢視、不用於訓練模型，確保校園隱私安全，革新大專教學體驗。
資料來源：ChatGPT、Gemini
我是廣告 請繼續往下閱讀
外媒指出從供應鏈傳出，OpenAI首款硬體是一支定位為「第三核心裝置」的AI智慧筆，目前代號為「Gumdrop」。產品設計強調極簡，捨棄螢幕，改以音訊為主要互動方式，企圖跳脫既有手機、筆電的操作框架，讓AI以更自然的形式融入日常。OpenAI首款硬體的設計團隊大有來頭，是由設計大神，前蘋果設計總監Jony Ive團隊操刀，預料將延續蘋果極簡設計哲學。
據了解，「Gumdrop」核心功能包含手寫即時轉錄、語音輸入、與ChatGPT自然對話，並可能支援情境感知與跨裝置連動。產品將搭配新一代音訊模型，強化自然語流、多輪對話與即時插話能力，目前原型已完成，最快在1年內上市。
Gemini教育版上線高階模型免費進校園
Google旗下Gemini教育版於2025年年起正式上線，由 Google for Education 推出，直接整合高效能 Gemini 2.5 Pro 模型，讓教育機構免費使用，專為校園教學設計。 此版本強調學習導向，協助教師規劃教案、調整教材難度、生成練習題與評量，同時為學生提供自主學習工具，包括圖片分析、Deep Research、語音摘要、測驗生成，以及創作功能如圖像生成、影片製作與筆記整理。
教育機構用戶如教師、學生及學校管理員，可透過 Google Workspace for Education 存取；未滿 18 歲使用者享有額外防護機制與 AI 素養資源，校方後台管理權限與使用狀況。 資料不經人工檢視、不用於訓練模型，確保校園隱私安全，革新大專教學體驗。
資料來源：ChatGPT、Gemini