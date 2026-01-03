我是廣告 請繼續往下閱讀

PLG臺北富邦勇士今（3）日在主場迎戰台鋼獵鷹，同時也是傳奇「野獸」林志傑職業生涯最後一季的首秀。賽前領隊許晉哲雖對先發名單語帶保留，但開賽前夕正式公布林志傑強勢重返先發。沒想到比賽才開始僅15秒，林志傑就在外線拔起轟進三分球，宣告王者回歸，首節個人外線2投2中，命中率是驚人的 100%。此外，同場回歸的辛特力在首節也有一記三分進帳。林志傑在本季初登板就展現極佳狀態，開賽15秒首波進攻就轟進外線，隨後又在一次反擊空檔中，精準砍進單節第2記三分球，讓全場球迷全都嗨翻。林志傑在首節不只外線百發百中，還抓下2個籃板，完美展現他身為「台籃GOAT」的強大氣場。除了志傑的瘋狂秀，回歸的「德州傳奇」辛特力（Michael Singletary）同樣在首節就有三分進帳。在兩名三連霸功勳老將的身教帶領下，富邦勇士首節就打出流暢進攻，迅速取得14 分的大幅領先，成功打破近期戰績停滯的悶氣。事實上，林志傑為了這次回歸準備已久。自去年 5 月左手腕骨折後，經歷了七、八個月的艱辛復健。領隊許晉哲透露，志傑回歸的意願極其強烈，特別是為了元月份的主場週做足準備。有趣的是，許晉哲昨日與林志傑溝通上場時間時，開玩笑問他是否只想打個10分鐘，結果遭到林志傑霸氣回絕。許晉哲笑說：「志傑當時跟我說，『如果只打 10 分鐘那幹嘛回來？乾脆繼續訓練。』」這番話也反映出他對最後一個球季的敬業態度與求勝渴望。富邦勇士目前面臨勝場數上不去的困境，許晉哲強調，林志傑與辛特力就是那種「關鍵時刻敢跳出來、且投得進」的操刀者。隨著這對三連霸核心組合重出江湖，勇士隊不論在軍心穩定度還是進攻威脅力上都大幅提升，目標在林志傑的「最後一舞」賽季中，重新拿回爭冠的競爭力。