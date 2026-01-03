我是廣告 請繼續往下閱讀

人氣立法委員王世堅今（3）日受邀擔任中信特攻主場開球嘉賓。向來以質詢風格犀利著稱的他，來到籃球場依然金句連連，不僅將球場比作質詢台，更在致詞時大爆球團曾熱情邀約他與啦啦隊「Passion Sisters」同台共舞，嚇得他趕緊婉拒並自嘲：「我的舞姿就像在早安晨跑，會破壞美麗畫面！」王世堅今日現身新北中信特攻主場，一上台就展現強大氣場。他在致詞時對著場上球員喊話：「我知道各位球員朋友們，在球場上就跟我在質詢台上一樣，都是準備充足、火力全開！」他也預言等一下的比賽絕對是「火光四射、龍爭虎鬥」，並感性呼籲現場球迷一起為台灣籃球加油。適逢 2026 年年初，王世堅也不忘展現溫情一面，大玩四字成語祝福全場觀眾：「在新的一年，我們都能夠從從容容、游刃有餘。」王世堅透露中信球團原先有安排他與啦啦隊共舞，但他在評估過後還是選擇婉拒。王世堅也進一步幽默解釋：「大家都看到了，我的舞姿就像在早安晨跑，這會破壞美麗的畫面！」此話一出，全場球迷哄堂大笑。他強調，啦啦隊是球場上美麗的風景，為了維持視覺和諧，他還是決定乖乖開球就好。球迷林小姐表示，她經常帶小孩進場看球，每次都覺得球場活動越來越有趣、多元，而且球賽很精彩，小孩非常喜歡。今天看到王世堅委員是非常驚喜的新年禮物。